La Promessa anticipazioni: Lorenzo ed Elisa vogliono fare impazzire Cruz!

Come fare impazzire Cruz Ezquerdo (Eva Martin), istruzioni per l’uso. Sarà questa la tattica che metteranno in scena il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema, nelle prossime puntate italiane de La Promessa. In cerca dell’eredità del defunto Juan (Alberto Gonzalez), i due alleati e amanti segreti non esiteranno a mettere su un piano per fare perdere il lume della ragione alla dark lady, ma ci riusciranno davvero?

La Promessa, news: Cruz dà ordine a Petra di avvelenare Elisa

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, Cruz proporrà dapprima a Lorenzo una sorta di alleanza e gli chiederà di aiutarla ad uccidere Elisa prima che entri in possesso dei soldi liquidi del padre Juan. Un piano a cui il De La Mata sembrerà “piegarsi”, a patto che il tutto venga studiato nei minimi dettagli per far sembrare accidentale la morte della Baronessa.

In ogni caso, fin dai primi momenti, sarà chiaro che Lorenzo non vuole affatto uccidere Elisa, ciò perché avrà una relazione clandestina con lei. Per questo, ogni tentativo di fare del male alla De La Vega non andrà a buon fine, cosa che costringerà Cruz a ricorrere all’aiuto della fidata e perfida domestica Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, la Ezquerdo domanderà alla sua sottoposta di avvelenare il the con latte che Elisa è solita bere ogni sera prima di andare a dormire…

La Promessa, trame: Lorenzo salva la vita ad Elisa

Una macchinazione che, ovviamente, non produrrà gli effetti sperati, visto che Lorenzo impedirà ad Elisa di bere il the con il latte, dandole modo di avviare una controffensiva. Il mattino successivo, la De La Vega si presenterà infatti in lacrime a colazione e parlerà ad Alonso (Manuel Regueiro) e a tutti gli abitanti de La Promessa della morte improvvisa di un gattino, che era solito aggirarsi vicino alla sua stanza, dopo aver bevuto la bevanda che era destinata a lei.

Parole, quelle di Elisa, alle quali nessuno sembrerà dare chissà quanta importanza, ma che per Cruz saranno un vero e proprio campanellino d’allarme. Su suggerimento di Petra, la cattivona inizierà infatti a pensare che Lorenzo e Elisa possano essere segretamente alleati e osserverà con attenzione ogni mossa del cognato. Dal canto suo, nemmeno il capitano se ne starà però con le mani in mano a guardare…

La Promessa, spoiler: Lorenzo ed Elisa vogliono fare impazzire Cruz

Eh sì: data la natura dei sospetti di Cruz, Lorenzo suggerirà ad Elisa di mostrarsi sempre più vicina a lui, per fare in modo che la donna sia sempre più certa della loro relazione e, col tempo, finisca per perdere il lume della ragione. Per questo, alla presenza di Petra, Elisa e Lorenzo si mostreranno sempre più affiatati, contrariamente all’odio mostrato fino a qualche giorno prima, dando modo alla Ezquerdo di verificare i suoi dubbi.

Legame però che Lorenzo ed Elisa intenderanno negare con tutti gli altri, innescando il sospetto che Cruz stia pian piano perdendo la ragione. E, possiamo anticiparvelo già da ora, la macchinazione produrrà in brevissimi tempi una situazione potenzialmente pericolosa…