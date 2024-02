Beautiful: Hope ammette di trovare Thomas attraente | Trama 27 e 28 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2024

Arriva il turno di Bill di farsi avanti con Brooke, ma quest’ultima riserva all’editore la stessa risposta data a Deacon: c’è e ci sarà solo Ridge per lei. Presto, è certa, si chiariranno. Liam informa Hope e Deacon che anche Bill vuole farsi avanti con Brooke. Ridge e Taylor sembrano pronti ad iniziare la loro vita insieme, ma lo stilista appare pensieroso.

Paris e Hope si imbattono casualmente in Thomas mentre il giovane si sta cambiando i vestiti. Una volta sole, Paris esprime apprezzamenti sul ragazzo e, dietro sua insistenza, Hope ammette sbrigativamente di trovarlo attraente. Steffy desidererebbe una nuova relazione sentimentale per Thomas, il quale, però, le assicura di essere appagato di come sia la sua vita al momento: lavoro e Douglas. Liam e Brooke si ritrovano ancora a scambiarsi confidenze e rassicurazioni: i due sono sempre dell'avviso che la massiccia presenza di Thomas nella vita di Hope non sia una cosa positiva…