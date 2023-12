Tempesta d’amore, casting news: arriva ZOE, la rivale della protagonista! | Anticipazioni tedesche

Vi avevamo anticipato che la ventesima stagione di Tempesta d’amore avrebbe avuto tre protagonisti, legati tra un appassionante triangolo amoroso. A sorpresa, però, in questo già intricato intreccio sentimentale si inserirà un ulteriore personaggio… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana, Philipp e Vincent protagonisti

Mentre in Italia sta entrando nel vivo la storia d’amore di Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), in Germania è da poco andato il onda il matrimonio tra i due protagonisti della diciannovesima stagione – Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag) – dando il via all’annata successiva. E in questo caso i protagonisti saranno ben tre!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena ci saranno la giovane e bella Ana Alves (Soluna Kokol), che dovrà affrontare i propri sentimenti per due uomini molto diversi tra loro: un giovanotto ambizioso e cinico di cui è innamorata fin da ragazza – Philipp Brandes (Robin Schick) – ed un onesto veterinario di nome Vincent Ritter (Martin Walde).

Questo già intricato triangolo, però, si complicherà ulteriormente grazie all’arrivo di un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio nelle vite dei tre protagonisti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Zoe rivale di Ana per il cuore di Philipp

Stiamo parlando di Zoe de Lavalle, la giovane e bella erede di una famiglia nobile francese, cresciuta nell’alta società. Divenuta una talentuosa cavallerizza di dressage, la donna giungerà al Furstenhof insieme al suo cavallo Sindbad per partecipare ad un workshop con un rinomato allenatore…

Sarà così che Zoe farà la conoscenza di Philipp, con cui scatterà subito la scintilla. E poco importerà se nel frattempo il ragazzo si sia impegnato con la povera Ana… La de Lavalle sarà dunque la principale antagonista della ventesima stagione di Tempesta d’amore?

Tempesta d’amore, casting news: Lily Lück interpreta Zoe de Lavalle

Il personaggio di Zoe de Lavalle verrà interpretato da Lily Lück, giovanissima attrice tedesca classe 2000. Formatasi professionalmente a Monaco di Baviera – dove ha ottenuto il diploma in recitazione lo scorso anno – la bella interprete è alla sua prima partecipazione a una serie di rilevanza internazionale, ma ha già collezionato numerose partecipazioni a pièce teatrali nonché brevi apparizioni sul piccolo schermo.

L’ingresso in scena di Lily Lück a Tempesta d’amore nei panni di Zoe de Lavalle avverrà nel corso della puntata 4171, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 21 dicembre. E sembra che questo personaggio sia destinato a farci compagnia per parecchio tempo…

Chiudiamo con le parole di Lily Lück sul suo personaggio:

Quando ho letto la descrizione del personaggio di Zoe, non vedevo l’ora di interpretarla. All’inizio può sembrare una ragazzina cattiva e viziata, ma ho subito scoperto un lato vulnerabile e amabile in lei, con il quale ho potuto spesso relazionarmi. E poi ammetto che a volte è molto divertente interpretare la cattiva e portare un po’ di pepe nella storia. Mi sono davvero divertita sul set, ho imparato molto e mi sono sentita a mio agio, perché il team e i miei colleghi mi hanno fatto sentire la benvenuta.

