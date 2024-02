Terra Amara anticipazioni: Zuleyha scopre tutta la verità su Hakan ma…

Una brutta scoperta attende Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: la nostra protagonista scoprirà infatti che il fidanzato “Mehmet Kara” gli ha sempre mentito e che è in realtà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol). Questa nuova consapevolezza darà il via a diversi scenari…

Terra Amara, news: le indagini di Fikret e Çetin

Tutto partirà quando Zuleyha chiederà a Fikret Fekeli (Furkan Palali) di investigare sul conto di “Mehmet” poiché temerà che possa davvero essere Hakan. Fikret si spingerà fino a Beirut in Libano, in compagnia del fidato Çetin Cicergi (Aras Senol), per indagare sul conto di “Kara” e, tramite un trafiletto di giornale nel quale ci sarà una sua fotografia, potrà riunire tutti i tasselli del puzzle visto che lì sarà scritto a chiare lettere che è Hakan Gümüşoğlu.

Tuttavia, nonostante la scoperta, sia Çetin e sia Fikret decideranno di tenere la notizia per sé; i due si sentiranno infatti in debito con Hakan, che arriverà in Libano per salvarli – su richiesta di Zuleyha – per via di una guerra civile scoppiata in loco.

Certo che Hakan non sia l’uomo cattivo che hanno sempre pensato, Fikret si convincerà dunque del fatto che potrebbe essere stato qualcun altro a fare del male al defunto Demir (Murat Unalmis) e alla sua famiglia, motivo per il quale ometterà la verità a Zuleyha e le dirà che può fidarsi di “Mehmet” perché non è Hakan…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha scopre la verità su Hakan…

Occhio però, perché questa bugia avrà le gambe decisamente corte: un giorno, Lütfiye Duman (Hulya Arcan) deciderà di andare di sua iniziativa a casa di Fikret, ovviamente portando con sé qualche domestica, per rimetterla a posto. Appena frugherà tra le giacche del nipote, la Duman si ritroverà tra le mani il trafiletto di giornale, prova del fatto che “Mehmet” è Hakan.

In preda alla collera per la verità omessa da Fikret, Lütfiye andrà immediatamente da Zuleyha e le consegnerà il giornale. Sotto shock, la Altun annullerà dunque un viaggio previsto con “Mehmet”, durante il quale si sarebbero dovuti sposare, e lo affronterà accusandolo di essersi intromesso con dei vili sotterfugi nel suo ménage familiare.

Delusa, Zuleyha prenderà anche pubblicamente le distanze da Hakan, rivelando in una conferenza stampa tutta la verità sul suo conto, e poi lo farà arrestare puntando sul fatto che potrebbe avere ucciso Demir…

Terra Amara, trame: Hakan esce di prigione, ecco perché

La reclusione in carcere di Hakan non durerà però a lungo. Il ministero della giustizia farà infatti sapere al procuratore che, in realtà, il trafficante di armi che tutti quanti cercano è un altro Hakan Gümüşoğlu, nato in un luogo diverso rispetto all’uomo che si è fatto passare per Mehmet Kara per tanti mesi. Una strana dimostrazione di innocenza, che in realtà sarà soltanto l’ennesima messinscena e che non convincerà Zuleyha, ma che sarà in grado di fare emergere una scottante verità proprio sul conto di Hakan.

Vi anticipiamo infatti che Hakan è un agente al servizio del governo turco. Una verità a lungo celata che Gümüşoğlu penserà di rivelare a Zuleyha per riconquistarla, anche se la sua superiore non gli darà il consenso per procedere in tale maniera. Seguici su Instagram.