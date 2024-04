Beautiful 11 aprile 2024, trama puntata: Sheila reagisce male con Deacon

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 11 aprile 2024

Finn (Tanner Novlan) spiega a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) perché è arrivato ad una conclusione diversa sulla supposta fine di Sheila Carter (Kimberlin Brown) rispetto alla polizia. Intanto Deacon (Sean Kanan) suggerisce che Sheila si consegni alla polizia, per evitare la prigione almeno a lui, ma la donna reagisce male, non essendosi mutilata per finire in una cella. Hope (Annika Noelle) si confronta con Thomas (Matthew Atkinson) che cerca di spiegarle il perché delle proprie azioni.