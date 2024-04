Endless Love 12 aprile 2024, trama puntata: Kemal fa la sua mossa contro Emir!

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 12 aprile 2024

Salih rinuncia al suo orgoglio e tende a riavvicinarsi a Zeynep. Quando lei lo cerca sulla sua barca per chiedere scusa, lui sembra intenzionato a perdonarla e riallacciare i rapporti. Kemal chiede ai funzionari delle più grandi aziende del settore di firmare un accordo attraverso cui prendono l’impegno di non fare affari con Emir, nel caso in cui quest’ultimo decidesse di annullare il contratto con la NYZ. Emir, il quale in effetti avrebbe proprio questa intenzione, viene dunque boicottato dagli industriali, che hanno firmato l’accordo.

Galip, quando apprende della decisione del figlio di sciogliere la società con Kemal, si arrabbia con Emir e gli spiega che il rancore e la gelosia finiranno per distruggerlo. Infine, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip l'ha capito e pensa che il figlio sia davvero ricattato e, con l'ausilio di un impiegato di banca, cerca di scoprire le sue mosse…