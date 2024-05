Tempesta d’amore, trama puntata 3 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 3 maggio 2024

De Laleu decide di togliere il primo posto ad Andrè per l’ormai noto scambio di praline, ma al tempo stesso invita Josie a Parigi per un workshop, certificando così il suo indubbio talento. Maximilian se la prende con Helene per averlo sempre trascurato a causa del senso di colpa per Gerry, ma poi parlando con lui e con Vanessa si rende conto che la madre ha amato anche lui; i due fanno pace.

Alexandra e Christoph trascorrono la giornata al lago e Christoph invia a Markus un loro selfie. Proprio Markus si era convinto a lasciare in pace Alexandra, ma dopo il selfie torna sui suoi passi. Alexandra appare tormentata e la mattina dopo dice a Christoph che – pur amandolo – non se la sente di abbandonare la sua famiglia: in pratica, devono lasciarsi… Seguici su Instagram.