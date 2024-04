Endless love 16 aprile 2024, trama puntata: Nihan ha dei sospetti su Ozan

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 16 aprile 2024

Emir intende rifare lo stesso cammino seguito da Nihan, fino a rintracciare la baita abbandonata nella quale, poche ore prima, Nihan e Kemal hanno trovato rifugio. Emir se la prende con Ozan per avere esagerato, incendiando la barca di Salih, ma nel contempo si complimenta: una volta tanto, il ragazzo ha agito per ottenere quello che desidera. Nihan sorprende i due a parlottare tra loro e, in ansia, avverte la manipolazione di suo marito nei confronti del fratello. La ragazza diventa ancora più sospettosa quando Ozan evita di mostrarle una bruciatura sul palmo della mano. In seguito, quando incontra Salih, Nihan apprende dell'incendio e capisce che l'autore del rogo è proprio Ozan. Infuriata, lo prega di lasciar perdere Zeynep e di non farsi manipolare da Emir…