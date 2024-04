Endless Love anticipazioni: Nihan fa a Kemal un’importante confessione, ecco quale

Tempo di confessioni in arrivo per Nihan Sezin (Neslihan Atagül) nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. Messa alle strette, la ragazza confesserà infatti a Kemal Soydere (Burak Özçivit), seppur in maniera criptica, per quale ragione lo ha lasciato cinque anni prima per contrarre matrimonio con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Kemal capisce che Nihan gli sta nascondendo qualcosa

La faccenda si delineerà nel momento in cui Kemal riuscirà ad acquistare la casa desiderata da Nihan ai tempi del loro fidanzamento. Un acquisto che farà andare su tutte le furie Emir, il quale aveva messo gli occhi sulla stessa abitazione nel disperato tentativo di “conquistare” la moglie. Fatto sta che anche la stessa Nihan resterà abbastanza sorpresa nello scoprire che è Kemal il nuovo proprietario dell’immobile ed andrà a parlargli per capire perché ha deciso di procedere in tal senso.

Come facilmente prevedibile, tra i due ex si creerà subito una forte tensione, che culminerà quando, con le lacrime agli occhi, Nihan confesserà a Kemal di stare vivendo in un incubo, dal quale spera che sia proprio lui a risvegliarla. Parole che Kemal non potrà approfondire perché Emir arriverà nel bel mezzo della discussione e, con le sue minacce velate, porterà via Nihan.

Endless Love, spoiler: la confessione importante di Nihan a Kemal

Tuttavia, nei giorni successivi, Kemal ripenserà a ciò che Nihan gli ha detto e cercherà di farle confessare tutto quanto. La Sezin preferirà però continuare a mantenere il silenzio sulla questione, anche quando sarà costretta a passare qualche ora con Kemal in una casa abbandonata in mezzo al bosco, a causa di un momentaneo guasto della macchina dell’uomo.

Forte della sua testardaggine, Kemal non si arrenderà alla prima difficoltà e creerà i presupposti per convincere Nihan a parlare. In pratica, bloccherà una corsa di una funivia in sua compagnia e le farà presente che non intende farla scendere finché non gli avrà detto la ragione per la quale, cinque anni prima, ha deciso di lasciarlo per sposare Emir.

Messa alle strette, Nihan ammetterà quindi di aver troncato la relazione per suo fratello Ozan (Barış Alpaykut), ma si rifiuterà di parlargli dell’omicidio che ha compiuto e sul quale Emir ha fatto leva per ricattarla.

Endless Love, trame: Kemal indaga sul segreto legato a Ozan

A quel punto, Kemal si chiederà che cosa possa essere successo ad Ozan di così tanto grave da spingere Nihan ad interrompere la loro relazione per essere infelice al fianco di Emir. Dopo essersi confrontato con Leyla (Zerrin Tekindor) e Salih (Gökay Müftüoğlu), Soydere arriverà alla conclusione che Nihan ha sposato Nihan per evitare che Ozan potesse essere accusato di qualcosa.

Un sospetto che aumenterà quando, grazie ad alcuni filmati di videosorveglianza, Kemal scoprirà che è stato Ozan a dare fuoco qualche giorno prima alla barca di Salih. Il nostro protagonista pian piano sembrerà dunque cominciare a riunire tutti i tasselli, ma dovrà fare attenzione anche ad Emir, che avrà in mente dei nuovi "colpi gobbi" per rendergli la vita difficile…