Grey’s Anatomy 20, anticipazioni nuova stagione su Disney Plus. Ecco quando inizia

Il countdown è finito per i fan italiani di Grey’s Anatomy: Disney+ ha annunciato che la tanto attesa ventesima stagione del medical drama più amato della televisione tornerà in Italia il 25 aprile, con nuovi episodi disponibili in streaming ogni giovedì. Questo nuovo carico di emozioni si aggiunge alle diciannove stagioni precedenti già presenti sulla piattaforma, portando con sé una serie di novità che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Tra le prime novità che affascineranno i fan ci sono i ritorni di volti noti della serie. Jessica Capshaw riprenderà il ruolo della dottoressa Arizona Robbins, mentre Alex Landi tornerà a interpretare il dottor Nico Kim. Questi ritorni susciteranno sicuramente emozioni e aspettative tra i fan più affezionati.

Ma le sorprese non finiscono qui. Natalie Morales, famosa per il suo ruolo in “Dead to Me”, si unirà al cast interpretando Monica Beltran, un chirurgo pediatrico con un pragmatismo e una lucidità che lo rendono un’eccellenza nel suo campo. La sua determinazione nel fornire cure di alta qualità ai suoi pazienti promette di portare nuove dinamiche interessanti alla serie.

Inoltre, un’altra aggiunta al cast sarà Freddy Miyares, noto per il suo ruolo in “The L Word: Generation Q”, nel ruolo di Dorian, un paziente coinvolto in un grave incidente e alle prese con una lotta per il suo futuro. Il suo personaggio si annuncia come un’aggiunta affettuosa e carismatica al Grey Sloan Memorial Hospital.

E per coloro che si chiedevano se Ellen Pompeo tornerà a interpretare il ruolo della dottoressa Meredith Grey, la risposta è sì, anche se non sarà presente in tutti gli episodi (seguendo lo schema dello scorso anno). Tuttavia la sua presenza, anche se intermittente, promette di mantenere intatta l’essenza della serie e il legame con i suoi fan.

La stagione 20 vedrà anche uno strepitoso crossover con lo spin-off prossimo alla conclusione, Station 19. Questo evento speciale promette di intrecciare in modo epico e per l’ultima volta le trame delle due serie, regalando momenti indimenticabili agli spettatori.

E mentre i numerosi appassionati si preparano ad immergersi nelle nuove avventure, c’è un’altra importante novità che li entusiasmerà moltissimo: il rinnovo della serie per una ventunesima stagione. Questa notizia, arrivata nei giorni scorsi, conferma il primato di Grey’s come il medical drama più longevo della televisione americana.

In conclusione, la ventesima stagione promette di regalare un mix irresistibile di emozioni, sorprese e dramma, confermando il suo status di serie iconica e intramontabile. Che l'adrenalina ricominci a scorrere tra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital!