La Promessa anticipazioni: Carlos Orengo ha un grande segreto! Ecco qual è

Cosa nasconde Carlos Orengo (Ramon Ibarra), il maestro delle cuoche Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero)? Occhio perché, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, una confessione dell’uomo rivelerà un particolare piuttosto triste della sua vita…

La Promessa, news: Carlos sparisce nel nulla

Tutto si movimenterà quando Carlos sparirà all’improvviso e non si presenterà più a La Promessa, senza dare una spiegazione né a Simona e né tanto meno a Candela. Preoccupate dalla mancanza di notizie da parte del loro maestro, le due donne vorranno quindi vederci chiaro e si recheranno nel paesino di Lujan per cercare di rintracciarlo, assentandosi ingiustificatamente dal lavoro.

Un “colpo di testa”, quello delle due cuoche, che metterà in difficoltà Lope Ruiz (Enrique Fortun), il quale resterà da solo in cucina e non servirà una cena all’altezza dei suoi signori proprio il giorno dell’arrivo nella tenuta di Margarita (Cristina Fernandez) e Fernando (Javier Collado), i dispotici genitori di Martina (Amparo Pinero).

A quel punto, dopo che Pia (Maria Castro) le rimprovererà per la loro negligenza, Candela e Simona cercheranno di rispettare i loro doveri, almeno fino a quando non faranno una scoperta a dir poco sconcertante su Carlos.

La Promessa, trame: che cosa nasconde Carlos?

Possiamo infatti anticiparvi che Carlos è da tempo costretto a letto a causa di alcuni segni sul suo corpo, riconducibili ad un vero e proprio pestaggio. Ovviamente, le precarie condizioni di salute dell’uomo impensieriranno tantissimo Simona e Candela, le quali si domanderanno cosa possa essere accaduto al loro insegnante.

Un mistero a cui le inservienti non sapranno dare una vera e propria risposta. Tuttavia, la loro curiosità verrà presto soddisfatta quando Carlos, ormai di nuovo in forma, si ripresenterà a La Promessa e chiederà loro con successo di poter riprendere con le sue lezioni. E di lì a poco avrà luogo una confessione che chiarirà tutto quanto…

La Promessa, spoiler: la confessione di Carlos

Di fronte alle domande delle sue due “allieve” circa il pestaggio ricevuto, Carlos deciderà di aprirsi con Candela e Simona e racconterà loro della figlia Casilda, rimasta orfana quando aveva soltanto cinque anni: visibilmente commosso, Orengo spiegherà alle cuoche che la moglie apprese dopo il parto di non poter avere più figli, motivo per il quale Casilda è sempre stata viziata e riempita d’attenzioni, che poi sono aumentate in seguito alla morte della madre.

Carlos dirà inoltre a Simona e Candela che, quando non ottiene ciò che vuole, Casilda si trasforma in una vera e propria donna violenta, capace di picchiarlo esattamente come ha fatto qualche settimana prima. Un’aggressività che si manifesta soprattutto quando Carlos non può darle i soldi che lei chiede. Parole con le quali Orengo preciserà che è anche per quel motivo se ha accettato loro di dare delle lezioni: racimolare più denaro possibile per non indispettire Casilda.

Una storia drammatica, quella di Carlos, che impietosirà Candela e Simona. Ma tutto ciò corrisponderà alla verità oppure l'insegnante avrà altri scheletri ben nascosti nell'armadio? Lo scopriremo prestissimo…