Tempesta d’amore, trama puntata 6 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 6 maggio 2024

Alexandra, piangendo, dice a Christoph che si devono lasciare per il bene della sua famiglia. Christoph non comprende che succede, visto che i figli ormai sono grandi e sa che lei non ama più Markus; si rende conto che il vero motivo è un altro. Carolin ha inviato un messaggio ad Alfons e ha comunicato il suo prossimo ritorno. Il concierge annuncia la notizia alla nipote, temendo che il rientro di Carolin possa far tentennare Vanessa.

Helene, piena di sensi di colpa per avere trascurato Max da piccolo, decide di organizzare insieme a lui un’uscita in canoa. Valentina, dopo l’esperienza con Shirin, si è resa che la sua strada è quella di aiutare gli altri e fa richiesta per uno stage in ospedale… Seguici su Instagram.