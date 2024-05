Un posto al sole, trama 2 maggio 2024: Damiano nello sconforto, tutti in ansia per lui

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 2 maggio 2024

Mercoledì 1° maggio Un posto al sole non va in onda. Giovedì 2 vedremo Guido (Germano Bellavia) folgorato dall'incontro con Claudia Costa (Giada Desideri), ciò mentre Mariella (Antonella Prisco), gelosa più che mai, nonostante i consigli di Cerruti (Cosimo Alberti) finirà col fare una gran brutta figura. Marina (Nina Soldano) è in procinto di partire per il viaggio, ma non è detto che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) mantenga le promesse che le ha fatto. Giulia (Marina Tagliaferri) tenta di rassicurare Rosa (Daniela Ioia) ; nel frattempo Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di rincuorare Viola (Ilenia Lazzarin) sul fatto che le indagini su Damiano (Luigi Miele) vedranno quest'ultimo uscire riabilitato, ma intanto l'uomo verrà preso da un momento di sconforto…