Un posto al sole anticipazioni: Silvia e Giancarlo, qualcosa inizia a rompersi?

Come ben sappiamo, a Un posto al sole sono in corso “strane manovre di riavvicinamento”, anche se nessuno dei diretti interessati lo ammette con forza. Sta di fatto che il viaggio a Indica potrebbe aver rappresentato un nuovo inizio per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), ma sarà davvero così?

La corsa nella fittizia località di villeggiatura campana ha avuto un esito lieto per quanto riguarda Otello (Lucio Allocca), che semplicemente aveva il telefono spento. La trasferta, però, rischia ora di trasformarsi in una vera e propria “patata bollente” per gli ex coniugi Saviani, che – sia pure per poco – si sono ritrovati con grande passione!

Dopo quello che è successo, Silvia e Michele hanno sperimentato un certo imbarazzo reciproco, alimentato soprattutto dal bisogno di lei di dimenticare e guardare avanti. Ma ciò sarà realmente possibile?

In realtà, i segni di quanto accaduto inizieranno a vedersi sin da subito: a giorni, un intervento inconsapevole di Rossella (Giorgia Gianetiempo) comincerà a creare delle tensioni tra Silvia e il suo attuale fidanzato Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi); da quel momento in poi le cose tra i due non saranno più come prima, tanto che lei sentirà il bisogno di confidarsi con l’amica Mariella (Antonella Prisco).

Non solo: pare proprio che Fabiana – un'amica "particolare" di Michele che già abbiamo conosciuto in passato – sarà di passaggio in quel di Napoli e per l'occasione Silvia non riuscirà a nascondere totalmente un'istintiva gelosia. La coppia Silvia – Giancarlo ha dunque le ore contate? Lo scopriremo presto…