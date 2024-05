La Promessa anticipazioni: arriva Ramona, una vecchia conoscente di Jana

Novità in vista a La Promessa: nel corso delle prossime puntate italiane, i telespettatori faranno la conoscenza di Ramona, una donna anziana legata al passato, ancora tutto da scoprire, di Jana Exposito (Ana Garces). Un personaggio, quello di Ramona, interpretata da Inma Perez Quiros, nota per essere stata Fabiana Aguado nella soap Una Vita.

La Promessa, news: Jana sulle tracce di Ramona

Come prima cosa, è bene precisare che Ramona risulterà essere una vecchia vicina di casa di Jana, molto amica in passato della madre Dolores (Anai Gonzalez). Dato che sarà alla disperata ricerca di informazioni per ricostruire quanto accaduto il giorno della morte della sua amata mamma, Jana penserà di mettersi subito in contatto con Ramona appena avrà la certezza che è tornata dopo tanto tempo nel marchesato di Lujan, ma purtroppo dovrà fare i conti con un bruttissimo imprevisto.

Possiamo infatti anticiparvi che Ramona sarà piuttosto malconcia e non riuscirà a proferire parola, ragione per la quale Jana scapperà ogni volta in cui le è possibile da La Promessa per prendersi cura di lei e cercherà di farle passare quanto prima quella che sembrerà un’infezione. Impresa, quella di Jana, che si scontrerà con un disturbatore…

La Promessa, trame: Jana scoperta da…

Eh sì: incuriosito dalle numerose uscite della domestica, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) deciderà un giorno di seguire Jana e la coglierà in flagrante mentre starà dando assistenza a Ramona. Stupito, il medico si offrirà subito volontario per curare l’anziana donna, iniziando anche a rivalutare pian piano le conoscenze mediche di Jana, che fino a quel momento aveva considerato al pari di una semplice “guaritrice” senza arte e né parte.

Insomma, le cure di Ramona faranno sì che Abel e Jana possano avvicinarsi gradualmente, abbandonando l’ascia di guerra iniziata dal momento in cui si sono conosciuti e hanno scoperto che entrambi, per volere di Manuel (Arturo Sancho), dovevano badare alla gravidanza di Jimena de los Infantes (Paula Losada)…

La Promessa, spoiler: cosa sa Ramona su Jana?

Tuttavia, la storyline rappresenterà anche un vero e proprio rischio per la nostra Jana: da un lato, quando sarà ancora parzialmente incosciente, Ramona scambierà Abel per suo figlio; dall’altro invece si rivolgerà alla Exposito chiamandola Mariana, il nome che utilizzava da bambina.

Abel si farà quindi delle domande sul perché Ramona utilizzi il nome Mariana quando parla con Jana: deciderà di approfondire meglio la questione?