La Promessa anticipazioni: Manuel fa un grande favore a Jana, ecco quale

L’amore può tutto, persino tentare di salvare la vita ad una delle migliori amiche della propria amata. Questo è ciò che cercherà di fare Manuel de Lujan (Arturo Sancho) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. L’intervento del “marchesino” si rivelerà infatti indispensabile per le difficili condizioni di salute di Pia Adarre (Maria Castro)…

La Promessa, news: il difficile parto di Pia

Come sapete, Pia riuscirà a dare alla luce un bambino in salute al termine di un difficile parto, durante il quale verrà assistita, per diverse ore, dalla stessa Jana e dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), ormai amico della Exposito. Tuttavia, una volta che il bambino verrà estratto dal suo ventre con delle pinze, la Adarre perderà i sensi e farà fatica a risvegliarsi poiché, a detta di Abel, avrà contratto una pericolosa infezione.

Non a caso, nel giro di qualche ora, Pia inizierà ad avere la febbre altissima e farfuglierà delle poche parole confuse. Una situazione che preoccuperà tantissimo sia Jana e sia Abel, che nel frattempo dovranno fare i conti anche con la misteriosa sparizione del bambino della Adarre…

La Promessa, trame: il bambino di Pia sparisce nel nulla

Eh sì: durante il suo turno di sorveglianza, organizzato con gli altri domestici, la cuoca Candela (Teresa Quintero) si addormenterà per qualche minuto e, al suo risveglio, del neonato non ci sarà purtroppo più traccia. Dato l’arrivo nella tenuta del futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), il pretendente di Martina (Amparo Pinero), il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) deciderà di non informare i marchesi del rapimento del bimbo e, al tempo stesso, tutti i sospetti su quanto accaduto si concentreranno su Petra Arcos (Marga Martin), l’unica che dal loro punto di vista potrebbe aver fatto una cosa del genere.

Fatto sta che Pia starà sempre peggio e, durante un dialogo, Abel renderà Jana partecipe del fatto che potrebbe riprendersi qualora trovasse un costosissimo farmaco…

La Promessa, spoiler: Manuel aiuta Jana

E sarà proprio in questa circostanza che si rivelerà fondamentale Manuel: quest’ultimo scoprirà infatti da Jana che Pia ha necessariamente bisogno di un medicinale per guarire completamente dall’infezione contratta e prometterà alla domestica di utilizzare le sue conoscenze e tutto il denaro che sarà necessario per poterlo recuperare.

Si tratta di un impegno che Manuel riuscirà a portare a termine, dato che il giorno successivo consegnerà a Jana la medicina, con grande stupore di Abel che chiederà senza successo, almeno per ora, come abbia fatto ad entrarne in possesso. Insomma, per Pia sembrerà profilarsi la strada per una completa guarigione, ma come reagirà qualora dovesse riprendersi prima del ritorno a casa del suo bimbo rapito?

Occhio perché le future puntate della soap iberica saranno dense di colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso… Seguici su Instagram.