Tempesta d’amore: Alexandra lascia Christoph! Ma lui… | Anticipazioni italiane

Non sempre l’amore basta. Benché ormai certa che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sia l’amore della sua vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sarà costretta a chiudere la loro relazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra sotto ricatto

Innamorati come trent’anni fa e pronti a lottare contro tutti per il loro amore: Christoph e Alexandra sembravano destinati a passare il resto della loro vita insieme; peccato solo che qualcuno sia disposto a tutto pur di impedirlo!

Determinato a riprendersi la moglie, Markus (Timo Ben Schöfer) ha infatti messo quest’ultima davanti ad un crudele ricatto: se non tornerà immediatamente da lui, verrà accusata di aver ottenuto illegalmente la propria abilitazione di avvocato, rischiando di finire in carcere insieme al suo amato Christoph!

Disperata, Alexandra ha tentato in ogni modo di sottrarsi all’ultimatum del marito, arrivando a provare a distruggere le prove che quest’ultimo ha contro di lei. Tutto, però, è stato inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra lascia Christoph

Col cuore a pezzi, Alexandra si preparerà dunque a lasciare per sempre l’uomo di cui è perdutamente innamorata. Prima, però, deciderà di trascorrere con lui un’ultima notte d’amore in una bellissima baita in mezzo al bosco.

Nel frattempo – ignara di quanto stia accadendo realmente tra i genitori – Eleni (Dorothée Neff) proverà a convincere il padre a lasciare andare la moglie per permetterle di essere felice. Una richiesta che per un istante Markus accoglierà. Un messaggio di Christoph, però, infiammerà nuovamente l’odio di Schwarzbach nei confronti di quest’ultimo…

Sarà così che – seppur col cuore spezzato – Alexandra non avrà altra scelta se non comunicare a Christoph di dover chiudere la loro relazione. Temendo di peggiorare ulteriormente la situazione rivelando al suo amato la verità, la donna sosterrà di aver preso la propria decisione spinta dall’amore verso la sua famiglia. Saalfeld, però, non ci cascherà…

Vi anticipiamo infatti che l’albergatore sarà tutt’altro che disposto ad arrendersi, dando vita ad una nuova entusiasmante fase del triangolo amoroso che lo vede coinvolto insieme a Markus e Alexandra! Seguici su Instagram.