Tempesta d’amore: Christoph fa un patto con Yvonne (per riconquistare Alexandra)! | Anticipazioni italiane

In guerra e in amore è tutto concesso. Non c’è dunque da stupirsi se – pur di tornare insieme ad Alexandra (Daniela Kiefer) – Christoph Saalfeld (Dieter Bach) penserà bene di chiedere aiuto a niente altri che la ex fidanzata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph capisce che Markus ricatta Alexandra

Sono ormai passati alcuni giorni dalla drammatica e improvvisa fine della relazione tra Christoph e Alexandra. Fine che – come sappiamo – è stata decisa a malincuore dalla donna a causa di un crudele ricatto del marito Markus (Timo Ben Schöfer). Saalfeld, però, non è disposto ad arrendersi!

Dopo aver invano tentato di convincere la sua amata a tornare sui suoi passi, l’albergatore si renderà conto che quest’ultima non ha preso la propria decisione liberamente. Ma cosa avrà Markus contro di lei?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede a Yvonne di spiare Alexandra

Di fronte al silenzio di Alexandra, Christoph dovrà cercare da solo la verità. E così, mentre i suoi investigatori scaveranno nel passato di Markus nella speranza di trovare un’arma per distruggerlo, Saalfeld si rivolgerà all’unica persona in grado di far confidare Alexandra: Yvonne (Tanja Lanäus)!

La loquace barista ha infatti fin da subito instaurato un legame di amicizia con la Schwarzbach e sembra godere della fiducia di quest’ultima. Ma Yvonne sarà davvero disposta ad aiutare il suo ex ad indagare su Alexandra?

Ebbene, la risposta è “sì… ma al giusto prezzo”! La scaltra barista accetterà infatti di mettere sotto torchio la Schwarzbach, a patto che Christoph paghi per il matrimonio di sua figlia Josie (Lena Conzendorf)! Questo curioso accordo darà i frutti sperati? Seguici su Instagram.