Tempesta d’amore: Alexandra umilia Leander! L’inizio di un lungo odio… | Anticipazioni italiane

Uno dei rapporti più complessi della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta per nascere negli episodi italiani della soap. Tra pochi giorni, il nuovo protagonista Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) farà infatti la conoscenza di colei che è destinata a diventare la sua principale antagonista: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander vuole diventare medico

Con il gran finale di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) ormai alle porte, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sui due futuri protagonisti di Tempesta d’amore: Leander Saalfeld e Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff).

Se quest’ultima è entrata in scena ormai da alcune settimane, Leander comparirà al Fürstenhof solo tra pochi giorni, rendendosi subito protagonista di un eroico salvataggio. Fresco di studi di medicina, il giovane Saalfeld salverà infatti la vita a Paul grazie ad un intervento tempestivo. Ed in effetti aiutare gli altri sarà l’obiettivo di vita del nuovo protagonista…

Se la sua famiglia è da sempre nel campo alberghiero, Leander ha infatti deciso di prendere una strada diversa, studiando per diventare medico. E infatti il suo arrivo a Bichlheim è legato proprio alla sua speranza di ottenere una posizione nell’ospedale in cui già lavora Michael (Erich Altenkopf).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra umilia Leander

Ebbene, le competenze e la passione del giovane Saalfeld soprattutto in campo neurologico si dimostreranno subito convincenti, tanto che l’uomo otterrà subito un’offerta come assistente. Al settimo cielo, Leander si preparerà dunque ad iniziare questa nuova avventura professionale, che gli permetterà tra l’altro di lavorare a stretto contatto con la cuginetta Valentina (Aylin Ravanyar).

Sarà proprio quest’ultima a consigliare ad Alexandra di rivolgersi a Leander per un consulto neurologico su Eleni (Dorothée Neff), in coma a causa di una caduta dalle scale. Piena di speranza, la Schwarzbach parlerà dunque con il giovane medico, che si dimostrerà subito non solo competente ma anche disponibile a occuparsi di Eleni. L’atteggiamento della donna, però, cambierà velocemente…

Quando si renderà conto che il suo interlocutore è solo un assistente e non ha ancora ottenuto il dottorato, infatti, Alexandra interromperà immediatamente la conversazione e umilierà un esterrefatto Leander, dicendogli chiaramente di non aver nessun interesse nell’avere il suo parere professionale.

Quello che potrebbe sembrare un incidente isolato sarà invece l'inizio di un rapporto molto molto complesso. Sarà infatti proprio Alexandra la principale antagonista dell'amore tra la figlia Eleni ed il giovane medico…