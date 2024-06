Tempesta d’amore: Alexandra sceglie Christoph e implora Markus di lasciarla libera! | Anticipazioni italiane

Davanti al grande amore, tutto il resto perde di importanza… anche il timore di vedere la propria vita distrutta! Sarà che così nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) deciderà di lottare per il suo amore con Christoph Saalfeld (Dieter Bach), pur sapendo l’enorme rischio che la sua scelta rappresenta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Alexandra cedono alla passione

Quando Christoph la lasciò per sposare una donna ricca e potente, Alexandra trovò in Markus (Timo Ben Schöfer) il compagno ideale, capace di prendersi cura di lei e darle una famiglia. Peccato solo che da qualche settimana la donna abbia scoperto un lato inedito del marito…

Quando Alexandra ha provato a lasciarlo per iniziare una nuova vita al fianco di Christoph, infatti, Markus ha rivelato alla moglie di aver conservato per quasi trent’anni delle prove in grado di distruggere la sua carriera. Prove che è pronto ad usare se lei non tornerà al suo fianco.

Terrorizzata all’idea di vedere la sua vita andare in frantumi, la Schwarzbach ha dunque chiuso la relazione con Saalfeld. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, i profondi sentimenti che la legano all’albergatore riesploderanno, portando Alexandra a cedere alla passione col suo amato. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra scrive una lettera a Markus

A quel punto sarà ormai innegabile per entrambi che i loro sentimenti sono troppo forti per essere ignorati. Quando però Christoph proverà a capire come abbia fatto Markus a convincere Alexandra a tornare da lui, però, la donna si chiuderà in se stessa e chiederà al suo amato di non intromettersi…

Il risultato? Determinato ad assicurarsi un futuro al fianco della sua amata, Saalfeld incaricherà il fidato Kruger di indagare per scoprire con cosa il rivale stia ricattando la Schwarzbach. Peccato solo che lei lo scoprirà!

Ebbene, inizialmente Alexandra sarà ferita dall’iniziativa di Christoph, ma poi capirà di non potersi piegare all’infinito al ricatto di Markus. Sarà così che la donna prenderà il coraggio a due mani e scriverà una lettera al marito in carcere, implorandolo di lasciarla libera permettendole di iniziare una nuova vita insieme all’uomo che ama.

