Tempesta d’amore: Markus lascia libera Alexandra per Christoph! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Un colpo di scena inaspettato è in arrivo per la storyline legata al triangolo tra Alexandra (Daniela Kiefer), suo marito Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph (Dieter Bach). Dopo aver a lungo ostacolato la relazione della moglie con Saalfeld, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Schwarzbach farà improvvisamente un passo indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra sceglie Christoph

Dopo un lunghissimo tira e molla, da settimane ormai Alexandra ha capito che è Christoph l’uomo della sua vita, decidendo dunque di chiudere il matrimonio con Markus. Peccato solo che quest’ultimo non ne voglia sapere di lasciarla andare…

Determinato a tenere legata a sé la donna che ama – anche se quest’ultima non ricambia più i suoi sentimenti – Schwarzbach non ha esitato a ricattare la moglie, minacciando di distruggere la sua vita. Nemmeno così, però, ha potuto tenere lontani i due amanti…

Dopo aver inizialmente chiuso la relazione con Christoph, Alexandra capirà di non poter lottare contro i propri sentimenti, cedendo nuovamente alla passione con l’albergatore. E a quel punto la donna deciderà di lottare per l’uomo che ama… costi quel che costi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus lascia libera Alexandra

Sarà così, dopo aver scoperto che Christoph sta indagando per scoprire con cosa Markus la stia ricattando, Alexandra deciderà di prendere la situazione in mano: scriverà una lettera a cuore aperto al marito in carcere, ringraziandolo per gli anni insieme ed implorandolo di lasciarla andare.

Le sue parole basteranno ad ammorbidire Schwarzbach? Ebbene, inizialmente la risposta sarà “no”! Furibondo, l’uomo telefonerà infatti alla moglie, ribadendo di non avere nessuna intenzione di darle il via libera per iniziare una nuova vita. Poi, però, le cose cambieranno…