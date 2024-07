Tempesta d’amore: André coglie in flagrante Erik e Yvonne! Piano fallito? | Anticipazioni italiane

Potrebbe fallire ancora prima di iniziare la missione di Erik Vogt (Sven Waasner)! Incaricato di sedurre la bella Ulrike Dremel (Genoveva Mayer), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo vedrà il suo piano messo in pericolo da un personaggio inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik alla conquista di Ulrike

Nel corso della sua vita, Erik ha commesso innumerevoli truffe e raggiri. Nessuna delle sue precedenti “imprese” può però battere in originalità quella in cui l’uomo si sta per cimentare: sedurre una donna per convincerla a chiedere il divorzio dal marito!

Come sappiamo, il ricco e potente Jörg Dremel (Dirk Waanders) ha infatti offerto a Vogt ben 100.000 euro se quest’ultimo riuscirà nell’impresa. Un’offerta troppo allettante per essere rifiutata! E così Erik – dopo aver ottenuto un via libera a denti stretti da Yvonne (Tanja Lanäus) – nei prossimi giorni partirà alla conquista della bella Ulrike Dremel. Gli imprevisti, però, saranno dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André sospetta di Erik

Se inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio tanto che Ulrike apparirà stregata dal suo affascinante spasimante, ben presto si arriverà ad un primo ostacolo: André (Joachim Latsch) si rivelerà essere un vecchio amico della Dremel! Un bel problema per Erik, visto che lo chef non solo è al corrente dei suoi problemi economici, ma anche dei suoi sentimenti per Yvonne…

Effettivamente Konopka si insospettirà non poco nel vedere come Vogt sia già pronto a corteggiare una nuova donna – per di più così ricca – nonostante la sua relazione con la Klee si sia appena conclusa (conclusione che, in realtà, è stata solo simulata come parte del piano per sedurre Ulrike). Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Per tranquillizzare Yvonne – gelosissima per via della sua vicinanza ad Ulrike – Erik inviterà infatti quest'ultima a passare una notte con lui in una camera del Furstenhof. Peccato solo che i due amanti verranno colti in flagrante proprio da André! E a quel punto il piano di Erik sembrerà destinato a naufragare…