La Promessa: Maria progetta di partire, ecco perché | Anticipazioni

Appena perderà ogni speranza di poter tornare a lavorare a La Promessa, Maria Fernandez (Sara Molina) valuterà la possibilità di lasciare per sempre il territorio di Lujan. Una consapevolezza che raggiungerà nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica nel corso di un dialogo con il fidanzato Salvador Romea (Mario Garcia)…

La Promessa, news: il licenziamento di Maria

Maria verrà licenziata in tronco da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) con l’accusa di aver rubato un prestigioso orologio al capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Anche se grazie alle indagini del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) verrà dimostrato che l’artefice del furto è il valletto Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), che verrà allontanato dalla tenuta, Cruz non vorrà più riassumere Maria come invece la governante Pia Adarre (Maria Castro) le chiederà di fare.

La Ezquerdo non vorrà infatti saperne di riaccogliere Maria tra i suoi dipendenti poiché considererà molto più adatta al ruolo di domestica Vera Gonzalez (Angela Echaniz), assunta nel periodo in cui la Fernandez non si trovava alla villa poiché rapita dallo psicopatico Valentin (Carlos Suarez). Una decisione, quella della marchesa, che ovviamente genererà diversi malumori tra i domestici…

La Promessa, spoiler: Maria scopre che Cruz non vuole riassumerla

In primis, Vera si sentirà in colpa per quanto capitato a Maria e dirà a Jana Exposito (Ana Garces) di essere disposta a licenziarsi qualora questo dovesse servire per far ritornare la ragazza al suo posto. In tale situazione, Jana si mostrerà però decisamente comprensiva e dirà alla nuova arrivata che non ha assolutamente colpa di quanto accaduto a Maria, precisando che Cruz non la riassumerebbe comunque.

A quel punto, vista come si sarà compromessa la faccenda, Salvador e Jana si troveranno costretti a raccontare la verità a Maria. Dopo averle spiegato che è stato individuato il vero responsabile del furto, ossia Jeronimo, Romea e la Exposito preciseranno che Cruz non intende comunque riassumerla. Parole che infrangeranno ogni speranza della Fernandez di ritornare al suo vecchio posto di lavoro…

La Promessa, trame: Maria progetta di partire

Non a caso, dato che non potrà continuare a stare nella casetta abbandonata di Ramona (Inma Perez Quiros) senza procurarsi dei soldi con i quali vivere, Maria capirà che è arrivato per lei il momento di lasciare il marchesato di Lujan, visto che difficilmente troverebbe lavoro lì data la cattiva pubblicità a causa del furto avvenuto in casa di Cruz.

Per questo motivo, Maria confesserà con le lacrime agli occhi a Salvador che sta pensando seriamente di partire e gettarsi definitivamente alle spalle tutti gli anni passati a La Promessa. Una scelta alla quale Salvador non potrà ovviamente opporsi, dato che anche lui avrà ormai perso le speranze su un possibile ritorno di Maria nella tenuta. Anche se, alla fine, la storyline virerà su un’altra direzione della quale vi parleremo prestissimo… Seguici su Instagram.