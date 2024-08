Tempesta d’amore: Christoph in guerra con Katja, il grande amore di Markus! | Anticipazioni tedesche

Una donna li ha portati a farsi guerra per mesi, arrivando vicini ad annientarsi a vicenda. Ed ora la storia rischierà di ripetersi! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) dichiarerà infatti guerra al nuovo amore di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E, inutile dirlo, quest’ultimo non starà a guardare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Katja e Markus si lasciano

Se nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Markus è ancora innamoratissimo di Alexandra (Daniela Kiefer), tanto da essere determinato a conquistarla, in Germania i coniugi Schwarzbach si sono ormai separati da tempo, proseguendo le proprie vite in direzioni diverse.

Se Alexandra ufficializzerà il proprio amore per Christoph tanto da decidere di sposare quest’ultimo, Markus volterà invece pagina grazie ad un nuovo personaggio: Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmine, Markus e Katja proveranno in tutti i modi a superare i conflitti tra le rispettive famiglie pur di salvare il proprio amore. Alla fine, però, tutto sarà vano…

Dopo aver scoperto i diabolici intrighi del suo amato ai danni del Fürstenhof, la donna deciderà infatti di mettere fine alla loro relazione e penserà addirittura di lasciare Bichlheim. Il destino, però, avrà in serbo altro per lei…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Christoph contro Katja

Grazie alle insistenze di Werner (Dirk Galuba) – a cui è legatissima – Katja deciderà infatti di rimanere all’hotel a cinque stelle, dove verrà presto raggiunta dall’adorata figlia Maxi (Katharina Scheuba). A quel punto tutto sembrerà finalmente andare per il verso giusto e Katja si sentirà più che mai a casa sua. La Saalfeld ha però fatto i conti senza Christoph…

Tra quest’ultimo e la Saalfeld inizierà infatti una vera e propria guerra che porterà la donna ad un tale livello di esasperazione da spingerla a licenziarsi in tronco e andarsene. Determinata a lasciarsi il Fürstenhof alle spalle, Katja si trasferirà dunque nella sua azienda vinicola. Purtroppo, però, la attende una terribile sorpresa: il suo prezioso vigneto è stato completamente distrutto dal gelo!

Disperata, la donna non avrà dunque altra scelta se non tornare a Bichlheim, dove verrà presto raggiunta da Markus. Dopo una breve assenza dal Fürstenhof, Schwarzbach non esiterà infatti a precipitarsi dalla sua amata per aiutarla. Christoph, invece, non accennerà a fare alcun passo indietro.

Il risultato? A mesi di distanza dalla loro tregua, tra Saalfeld e Schwarzbach sarà di nuovo guerra! Come andrà a finire? Seguici su Instagram.

(Puntate 4261-76 in onda in Germania dal 19 agosto al 10 settembre 2024)