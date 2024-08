Tempesta d’amore: Christoph viene drogato e ha un drammatico incidente! | Anticipazioni tedesche

Momenti ad alto tasso drammatico sono in arrivo in Germania. Ed il protagonista assoluto sarà suo malgrado Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Dopo essere sopravvissuto ad innumerevoli pericoli ed attentati, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’albergatore si troverà infatti ancora una volta a lottare per la sua vita! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania dopo la pausa estiva…

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Christoph contro Katja

Nel corso degli anni il personaggio di Christoph ha subito un’evoluzione profonda, trasformandosi da crudele e cinico antagonista a semi-eroe con luci ed ombre. Se con Alexandra (Daniela Kiefer) – con cui deciderà di convolare a nozze – l’albergatore ha (quasi) sempre mostrato il suo lato migliore, infatti, non tutti hanno avuto la stessa fortuna della Schwarzbach…

Ne sa qualcosa Katja Saalfeld (Isabell Stern), cugina di Charlotte (Mona Seefried) assunta come nuova sommelière del Fürstenhof. Complice il suo legame speciale con Markus (Timo Ben Schöfer), la donna finirà infatti per scontrarsi continuamente con Christoph. Una situazione che la spingerà addirittura ad abbandonare Bichlehim. Proprio quando sarà determinata a rifarsi una vita lontano dall’hotel di famiglia, però, la Saalfeld farà una terribile scoperta: il suo vigneto è andato distrutto!

Disperata, Katja non vedrà dunque altra soluzione se non fare ritorno al Fürstenhof, dove Markus proverà ad aiutarla a risollevarsi proponendo una collaborazione tra l’azienda vinicola della sua amata e l’hotel a cinque stelle. Peccato solo che Christoph non ne voglia sapere…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Maxi droga Christoph

Inutile dire che l’opposizione dell’albergatore – che insieme ad Alexandra detiene il 50% delle azioni dell’hotel – rappresenterà un enorme problema per Katja, scatenando reazioni inaspettate. Se Markus affronterà il suo nemico giurato rischiando di provocare un’escalation, Alexandra riuscirà invece a calmare gli animi di tutti e dichiarerà di essere pronta ad appoggiare la proposta dell’ex marito per aiutare Katja. La Schwarzbach non sarà però l’unica a mobilitarsi per la Saalfeld…

La figlia della Saalfeld – Maxi (Katharina Scheuba) – penserà infatti bene di aiutare la madre facendo in modo che Christoph non possa partecipare alle votazioni sul suo progetto. Come? Somministrando all’albergatore un potente sonnifero! Un piano che avrà conseguenze drammatiche…

Dopo la decisione di Alexandra di schierarsi con Katja, Christoph deciderà infatti di rinunciare a votare e andrà invece a correre nel bosco per far sbollire la rabbia. E così, quando il potente farmaco avrà effetto, l’uomo non si troverà nel suo appartamento bensì da solo nella natura!

Il risultato? Sopraffatto dal sonnifero, Saalfeld crollerà a terra colpendo violentemente la testa. E così l'uomo resterà privo di sensi nella neve per ore intere prima che qualcuno dia l'allarme… Come andrà a finire questa brutta storia?

(Puntate 4274-8 in onda in Germania dal 6 al 12 settembre 2024)