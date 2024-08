Tempesta d’amore: Markus mette Alexandra di fronte ad una scelta impossibile! E lei… | Anticipazioni italiane

Sono trascorsi ormai dei mesi da quanto Alexandra (Daniela Kiefer) ha deciso di mettere il suo amore per Christoph (Dieter Bach) davanti a tutto… anche alla sua famiglia! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la Schwarzbach si troverà di fronte ad una nuova difficilissima scelta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 a inizio settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra chiede il divorzio a Markus

Dopo il trauma per la separazione da Christoph, Alexandra aveva ritrovato una nuova vita grazie a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), con cui ha costruito una famiglia ed un impero finanziario. Affiatati in amore come sul lavoro, i coniugi Schwarzbach sembravano inseparabili… almeno fino a quando nella vita della donna non è ricomparso Christoph!

Il resto della storia lo conosciamo già: dopo un lungo periodo di crisi, Alexandra ha deciso di chiudere il proprio matrimonio per tornare insieme a Saalfeld, il suo unico vero grande amore. Una decisione che non ha mai vacillato, neanche di fronte alla delusione dei suoi figli. Ciononostante, la donna non potrà mai dimenticare quello che il marito ha fatto per lei…

L’affetto per la sua famiglia (unito ad un tornaconto personale) ha dunque spinto la Schwarzbach a difendere Markus in tribunale, salvando quest’ultimo da una condanna che sembrava ormai inevitabile. Se l’uomo sperava fosse un segno d’amore, però, dovrà ricredersi: poco dopo il suo arrivo al Fürstenhof, infatti, Alexandra gli presenterà le carte per il divorzio! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus mette Alexandra di fronte ad una scelta

Benché deluso, Markus riuscirà a tirare fuori il lato migliore di sé: dimostrando di aver imparato dai propri errori, l’uomo dichiarerà di aver accettato che il suo matrimonio sia finito e di essere disposto ad accogliere ogni richiesta della (quasi ex) moglie.

Inutile dire che Alexandra sarà positivamente colpita dall’atteggiamento accondiscendente del marito e si preparerà a poter iniziare ufficialmente una nuova vita al fianco di Christoph. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Markus verrà estromesso come presidente della Schwarzbach AG, l’azienda di famiglia!

Disperato, l’uomo rivolgerà ad Alexandra un appello disperato: se non vuole rischiare veder distrutto il patrimonio di famiglia, lei deve tornare alla guida dell’azienda. Un’opzione a cui Christoph si opporrà con tutte le sue forze, in quanto la Schwarzbach tornerebbe inevitabilmente a lavorare a stretto contatto col consorte…

E così Alexandra si troverà di fronte ad una scelta impossibile: proteggere la sua relazione con Saalfeld oppure il lavoro di una vita e l'eredità dei suoi figli?