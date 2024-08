Tempesta d’amore: Theo e Stella in guerra per Lale tra intrighi e bugie! | Anticipazioni tedesche

Un triangolo molto particolare è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Negli episodi della soap in onda in Germania dopo la pausa estiva si delineerà infatti una rivalità tra due personaggi che vedrà una relazione sentimentale contrapposta ad un’ossessione mascherata da amicizia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nel mese di settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Stella è una fan di Lale

Tra i nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nel corso della ventesima stagione di Tempesta d’amore spiccano tre giovani volti: Lale Ceylan (Yeliz Simsek), Theo Licht (Lukas Leibe) e Stella Johanson (Daniela Galbo).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Lale è una cugina di Shirin (Merve Çakır) e verrà assunta al Fürstenhof come nuova fitness trainer dopo la partenza di Max (Stefan Hartmann). All’hotel a cinque stelle la ragazza farà la conoscenza di Theo – un giovane affetto da una grave forma di ADHD, la sindrome da iperattività e deficit di attenzione – con cui inizierà una relazione sentimentale.

Dopo qualche iniziale difficoltà – legata soprattutto al disturbo psichico di Theo – tra quest’ultimo e Lale le cose sembreranno andare a gonfie vele, tanto che i due sembreranno ormai inseparabili. Proprio allora, però, al Furstenhof comparirà un nuovo personaggio destinato a insinuarsi tra loro: Stella Johanson, una grande fan di Lale che giungerà a Bichlheim solo per conoscere il suo idolo! Quella che la legherà alla Ceylan, però, non sarà una semplice ammirazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Stella in guerra con Theo

Determinata ad avvicinarsi a Lale, Stella inizierà a lavorare come cameriera ai piani al Fürstenhof e sfrutterà ogni occasione per passare del tempo con la Ceylan. Quest’ultima sembrerà apprezzare le attenzioni della sua giovane fan, che inizierà a coinvolgere sempre più nella propria vita. Peccato solo che la fitness trainer non si accorgerà di alimentare un attaccamento malato…

Col passare del tempo, infatti, Stella inizierà ad essere sempre più ossessionata da Lale, arrivando a ordire dei veri e propri intrighi per danneggiare la relazione tra Theo e la Ceylan solo per poter trascorrere più tempo con quest’ultima. Un piano che sembrerà funzionare…

Se Theo capirà velocemente di avere a che fare con una vera e propria rivale, Lale non riuscirà infatti a credere che la sua “dolce fan” possa arrivare a commettere le azioni orribili di cui Theo la accusa. Quando però Stella inizierà a trasformarsi in un suo clone, copiando colore di capelli, pettinatura e abiti della Ceylan, quest’ultima inizierà ad intuire che forse in Stella c’è qualcosa che non va…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Stella inganna Lale

Lale avrà dunque finalmente aperto gli occhi? Purtroppo la risposta è “no”! Proprio quando la Ceylan sembrerà finalmente decisa a prendere le distanze da lei, infatti, Stella annuncerà una drammatica notizia: sua sorella è deceduta in un incidente!

Di fronte ad una simile tragedia, Lale metterà comprensibilmente da parte le sue riserve per stare vicina a Stella in un momento per lei così difficile… esattamente quello che la Johanson aveva sperato! Non c’è dunque da stupirsi se Theo – che ben sa di cosa sia capace la “rivale” – inizierà a sospettare che quest’ultima si sia inventata la storia della tragedia familiare solo per riavvicinarsi a Lale.

Ma le cose staranno davvero così? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore per scoprirlo!

(Puntate 4269 in onda in Germania dal 30 agosto al 27 settembre 2024)