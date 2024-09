Tempesta d’amore: André fa un’offerta a Helene per salvare il loro amore! | Anticipazioni italiane

Seguire il sogno di una vita o restare con la donna che ama? Sarà questo il terribile dilemma che attanaglierà André Konopka (Joachim Lätsch) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Un dilemma a cui l’uomo riuscirà a trovare una risposta, mettendo per la prima volta da parte l’egoismo che lo contraddistingue da sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André manipola Helene

Da settimane ormai André non ha che un pensiero fisso in testa: trasferirsi in Sudafrica per iniziarvi una nuova vita. Un sogno che ha entusiasmato l’uomo a tal punto da portarlo a non considerare una possibilità tutt’altro che remota: non è detto che Helene (Sabine Werner) sia disposta a seguirlo!

Dopo aver scoperto le intenzioni del fidanzato, infatti, la donna si è resa conto di non essere pronta a lasciare tutto per trasferirsi dall’altra parte del pianeta… specialmente ora che sta per diventare nonna! Peccato solo che André non sia disposto ad accettato un “no” come risposta…

Determinato a raggiungere il proprio obiettivo a qualunque costo, lo chef ha dunque provato a manipolare la fidanzata usando i figli di quest’ultima. Il suo tentativo, però, si rivelerà un clamoroso autogol: non solo Helene non deciderà di partire con André per il Sudafrica, ma si infurierà pure con lui!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André propone un compromesso a Helene

A quel punto l’uomo si renderà conto di essere ad un bivio e di dover decidere cosa conta davvero per lui: è disposto a seguire il suo sogno anche se ciò comporta perdere la propria compagna? E questa volta finalmente troverà la sua risposta!

Dimostrando un’incredibile maturazione e crescita interiore, André dichiarerà infatti ad Helene di amarla profondamente e di non volerla perdere per nessuna ragione. Allo stesso tempo, non vuole portare né lei né se stesso a vivere nell’infelicità…

Sarà così che Konopka proporrà alla Richter un compromesso: si trasferirà da solo in Sudafrica ed inizierà ad avviare la propria attività, mentre Helene resterà a Bichlheim e si godrà la nascita del suo nipotino. Col tempo i due fidanzati potranno poi decidere con tutta colpa come procedere con la propria relazione a distanza.

André riuscirà davvero a salvare la sua relazione con Helene? Per ora vi anticipiamo che la risposta arriverà solo tra qualche mese…