Tempesta d’amore: Valentina perde la testa e fugge! | Anticipazioni italiane

Un profondo dramma personale sta per svilupparsi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. La tragica morte di Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh) segnerà infatti per sempre le vite non solo dei suoi familiari, bensì anche di altri personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina in crisi per l’incidente di Vroni

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore è appena andato in scena il drammatico incidente di Vroni. Incidente che, come sappiamo, porterà tra qualche giorno alla tragica scomparsa della ragazza, appena diciannovenne. Se i membri della famiglia Schwarzbach saranno devastati da questa terribile perdita, però, non saranno gli unici a soffrire conseguenze psicologiche gravi…

Stiamo parlando di Valentina (Aylin Ravanyar), la figlia di Robert (Lorenzo Patané). Testimone dell’incidente di Vroni nonché prima soccorritrice della sfortunata Schwarzbach, la Saalfeld resterà traumatizzata dall’esperienza vissuta. Un malessere che non farà che acuirsi a causa delle ingiuste accuse di Alexandra (Daniela Kiefer).

Ebbene, il turbamento di Valentina finirà purtroppo per influire anche sul lavoro come infermiera della ragazza, portando quest’ultima a commettere un gravissimo errore che metterà in pericolo la gravidanza di Vanessa (Jeannine Gaspár). E a quel punto la situazione precipiterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina fugge dall’ospedale

Sconvolta per le possibili conseguenze della propria svista, Valentina sprofonderà infatti in uno stato di ansia patologica, che la porterà a controllare in modo ossessivo ogni proprio gesto in ospedale. E sarà in questo contesto che la giovane infermiera riceverà un incarico che la sconvolgerà oltre ogni immaginazione: portare il corpo senza vita di Vroni in obitorio.

Il risultato? La Saalfeld resterà così traumatizzata dalla vista del cadavere della sua amica da arrivare a fuggire dall’ospedale senza informare nessuno. Un gesto che non solo metterà la ragazza nei guai sul lavoro, ma che la porterà anche a riflettere su ciò che vuole davvero fare della propria vita…

Sarà questo l'inizio di una nuova fase della vita di Valentina, che farà delle scelte importantissime per il proprio futuro. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore!