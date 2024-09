Tempesta d’amore: Alexandra e Markus annullano il divorzio! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Se pensavate che il triangolo tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), suo marito Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si fosse da tempo concluso, dovrete presto ricredervi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i giochi finiranno infatti per riaprirsi inaspettatamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus e Alexandra si riavvicinano

Entrati in scena come coppia affiatatissima sia nella vita privata che negli affari, Alexandra e Markus hanno visto il loro matrimonio andare in mille pezzi a causa del ritorno di fiamma tra la donna e Christoph. Un amore così profondo e irresistibile che ha portato la Schwarzbach a rinunciare alla sua famiglia e all’impero finanziario da lei costruito insieme al marito. Almeno fino ad ora…

La drammatica morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh) ha infatti cambiato profondamente Alexandra, sia a livello caratteriale che di priorità! Mentre prima la donna non sognava altro che un futuro al fianco del suo Christoph, ora la Schwarzbach ha un unico obiettivo: vendicare la morte della figlia e riunire la propria famiglia.

Il risultato? Mentre Christoph sta provando a riportarla sulla strada della ragione, Alexandra ha trovato un valido supporto in Markus, finendo per riavvicinarsi pericolosamente a quest’ultimo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus e Alexandra bloccano il divorzio

Come sappiamo, Schwarzbach sta infatti appoggiando la moglie in tutto, arrivando a coprire il crudele intrigo ordito da quest’ultima per colpire Leander (Marcel Zuschlag): corrompere un’infermiera affinché rilasci delle dichiarazioni false contro il giovane medico. E non è finita qui!

Quando Leander deciderà di lasciare Eleni (Dorothée Neff) per evitare a quest’ultima di dover lottare contro la sua stessa famiglia per proteggerlo, la ragazza proverà a soffocare il dolore buttandosi sul lavoro. Come? Rientrando nell’azienda di famiglia: la Schwarzbach AG! E, inutile dirlo, Alexandra e Markus saranno al settimo cielo…

Entusiasti dall’inaspettato riavvicinamento della figlia, i due coniugi prepareranno dunque il rilancio della loro società, presentandola nuovamente come un’impresa a conduzione familiare. Un’occasione che Markus non si lascerà sfuggire: sfruttando la necessità di mostrarsi uniti di fronte agli investitori, l’uomo proporrà ad Alexandra di bloccare il procedimento per il loro divorzio. E, a sorpresa, lei accetterà!

Se Christoph sarà comprensibilmente preoccupato per gli sviluppi, Alexandra lo rassicurerà: tra lei e Markus è finita da tempo! Ma sarà davvero così? Per ora vi anticipiamo che in realtà questo appassionante triangolo sta per riaprirsi in modo inaspettato…