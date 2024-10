Tempesta d’amore: Leander sacrifica la sua carriera, ma Eleni… | Anticipazioni italiane

Ci sono persone che non possono andare contro i propri principi per nulla al mondo, anche quando in pericolo c’è ciò per cui hanno lottato tutta la vita. È questo il caso di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rinuncerà non solo alla donna che ama, ma anche al suo lavoro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander lascia Eleni

Fino a qualche giorno fa nulla sembrava poter separare Leander ed Eleni (Dorothée Neff). Nemmeno la drammatica scomparsa di Vroni (Selina Weseloh) ed i sospetti lanciati da Alexandra (Daniela Kiefer) sul giovane medico avevano infatti intaccato la fiducia di Eleni nel fidanzato. Almeno fino a quando un crudele intrigo non ha rovinato tutto…

Determinata a rovinare Leander – a suo avviso unico possibile colpevole della morte di Vroni – Alexandra ha infatti pagato un’infermiera per accusare Saalfeld di non aver seguito il giusto protocollo post-operatorio. Un gesto crudele che ha – purtroppo – dato i suoi frutti…

Leander è infatti rimasto così sconvolto dalle accuse della presunta testimone da iniziare a dubitare lui stesso della propria innocenza. E così non solo non proverà a discolparsi, ma lascerà anche Eleni per evitare che quest’ultima distrugga i rapporti con la propria famiglia per colpa sua!

Inutile dire che la ragazza resterà sconvolta dalla decisione del suo amato e proverà in tutti i modi a convincere quest’ultimo a tornare sui suoi passi. Saalfeld, però, sarà determinato a proteggere la donna che ama a qualunque costo. E così, pur di impedire che la Schwarzbach continui a lottare per lui, le farà credere di essersi reso conto di non averla mai amata!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander vuole rinunciare all’abilitazione medica

Mentre Eleni – comprensibilmente sconvolta – elaborerà il dolore gettandosi anima e corpo nel lavoro, Leander dovrà pensare a come difendersi dalle accuse infamanti lanciategli dagli Schwarzbach. Per il giovane medico, però, l’onore sarà più importante della carriera…

Sempre più tormentato dai dubbi e dall’incapacità di ricordare con esattezza cosa accaduto dopo l’intervento di Vroni, Leander prenderà così una decisione sconcertante: dichiarare alla polizia di non avere la certezza di aver eseguito correttamente il protocollo post-operatorio… e di essere pronto a rinunciare spontaneamente alla propria abilitazione come medico!

Inutile dire che la presa di posizione del giovane Saalfeld coglierà tutti alla sprovvista, generando stupore e sconcerto. E nemmeno Eleni potrà evitare di restarne colpita!

Seppur ancora profondamente ferita dalle parole del suo ex, la ragazza rivolgerà dunque a quest'ultimo un accorato appello: non deve rinunciare alla sua carriera per nulla al mondo! Leander la ascolterà?