Tempesta d’amore: Leander scopre di essere innocente! | Anticipazioni italiane

Un momento di svolta importantissimo ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo settimane di dubbi e sensi di colpa, Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) riuscirà infatti finalmente a recuperare i ricordi degli ultimi momenti prima della morte di Vroni (Selina Weseloh)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni aiuta Leander

Come vi avevamo anticipato, la morte di Vroni ha rappresentato un punto di svolta per la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Distrutta dal dolore per la perdita della sua amata figlia, Alexandra (Daniela Kiefer) ha infatti deciso di distruggere il povero Leander, addossandogli la colpa dell’accaduto. E per raggiungere i suoi scopi non ha esitato a corrompere un’infermiera affinché accusasse il medico di aver commesso un grave errore.

Il giovane Saalfeld – già sospeso dall’ospedale in attesa del processo – si è così trovato a doversi difendere da accuse infamanti che rischiano di costargli la licenza medica. E non è il lavoro l’unica cosa che ha perso! Vedendo Eleni (Dorothée Neff) soffrire a causa della guerra che la sua famiglia gli sta facendo, il ragazzo ha infatti deciso di troncare la loro relazione. Non per questo, però, il loro legame si è spezzato…

Ancora uniti da un sentimento profondo, i due protagonisti stanno infatti continuando a sostenersi l’un l’altra. È stato infatti grazie alla sua ex che Saalfeld ha evitato di commettere una sciocchezza rinunciando spontaneamente alla propria licenza medica. E sempre la Schwarzbach sarà fondamentale nel percorso verso la scoperta della verità su quanto davvero accaduto a Vroni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander capisce di essere innocente

Vedendo Leander a pezzi a causa della sua incapacità di recuperare i ricordi e, di conseguenza, di potersi difendere in tribunale, Eleni offrirà al suo ex il proprio aiuto per provare a ricordare. Aiuto che lui accetterà!

Sarà così che la Schwarzbach accompagnerà il giovane medico a ripercorrere passo dopo passo ogni istante di quel terribile giorno in cui le loro vite cambiarono per sempre, arrivando anche a fare fisicamente visita ai luoghi in cui quei tragici fatti si svolsero.

Ebbene, l’idea di Eleni si rivelerà un successo! Se sul momento Leander non riuscirà a recuperare tutti i ricordi, infatti, i pezzi mancanti del puzzle gli si presenteranno poco dopo in sogno. E a quel punto il giovane medico non avrà più dubbi: non ha commesso alcun errore e la morte di Vroni non è dunque colpa sua!

Leander potrà dunque finalmente dimostrare la propria innocenza? Per ora vi anticipiamo che la strada per la verità sarà in realtà ancora molto lunga…