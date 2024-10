Tempesta d’amore: Markus decide di smascherare l’intrigo di Alexandra contro Leander | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che Markus (Timo Ben Schöfer) non farebbe per Alexandra (Daniela Kiefer)… almeno fino ad ora! Dopo la scoperta della verità sulla paternità di Eleni (Dorothée Neff), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo cambierà infatti completamente atteggiamento nei confronti dell’ex moglie, decidendo di smascherare il più crudele intrigo di quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus aiuta Alexandra ad incastrare Leander

Quando Christoph (Dieter Bach) spezzò il cuore di Alexandra, abbandonando quest’ultima per seguire potere e ricchezza, Markus non esitò ad accogliere la donna nella propria famiglia, sposandola e lanciandola nel mondo dell’imprenditoria. Un amore che non è stato scalfito nemmeno dalla decisione della moglie di lasciarlo!

Ancora innamoratissimo, Markus non ha infatti mai smesso di sperare di poter riconquistare Alexandra, arrivando ad appoggiare quest’ultima in ogni suo intrigo. E così, quando la (quasi ex) moglie gli ha chiesto di aiutarla a distruggere Leander (Marcel Zuschlag) corrompendo una finta testimone per incriminarlo, l’uomo non si è tirato indietro. Almeno fino ad ora…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus vuole scagionare Leander

Il momento della svolta è arrivato con la scoperta che Eleni non è figlia sua bensì di Christoph. Uno shock per il povero Markus, che si è reso conto di come Alexandra lo abbia sempre ingannato, vedendo in lui un ripiego rispetto a Christoph. Se Schwarzbach chiuderà i rapporti con la moglie, il suo legame con Eleni ne uscirà invece forse addirittura rafforzato.

Rendendosi conto di amare follemente la figlia nonostante non sia biologicamente sua, Markus prometterà infatti a quest’ultima che nulla cambierà tra loro. E così, quando vedrà a pezzi la ragazza per via della sua separazione da Leander, l’uomo verrà assalito dai sensi di colpa: se non fosse per l’intrigo di Alexandra, i due innamorati sarebbero ancora insieme!

Sarà così che Markus deciderà di mettere fine alle crudeli macchinazioni della moglie, smascherando il ricatto dell’infermiera che ha accusato Leander della morte di Vroni (Selina Weseloh). La verità verrà dunque finalmente alla luce? Per ora vi anticipiamo che purtroppo la strada per l’assoluzione di Leander sarà ancora lunga… Seguici su Instagram.