Tempesta d’amore: Noah umilia Valentina… e lei scompare! | Anticipazioni italiane

Continua il periodo nero di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Già segnata dal tradimento del suo primo fidanzato Fabien (Lukas Schmidt) e dallo scandalo del suo amore a senso unico nei confronti di Michael (Erich Altenkopf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) si troverà infatti a subire una nuova umiliazione per mano dell’uomo che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Valentina, Noah e Greta

Arrivata al Fürstenhof per curare il suo cuore spezzato e l’orgoglio ferito, Valentina sta inanellando una serie di delusioni d’amore a dir poco impressionante! Come sappiamo, dopo aver dato scandalo in tutta Bichlheim a causa del suo amore a senso unico per Michael, la ragazza sembrava finalmente aver trovato l’uomo giusto in Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Peccato solo che, anche in questo caso, la delusione sia dietro l’angolo…

Benché inizialmente innamorato a sua volta della giovane Saalfeld, da qualche giorno il fratello minore di Eleni (Dorothée Neff) ha occhi solo per Greta Bergmann (Laura Osswald), nuova cuoca del Fürstenhof nonché suo primo grande amore!

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Valentina, che proverà a prendere le distanze da Noah per proteggersi. Quando però il suo amato le chiederà un consiglio riguardante la sua famiglia, la Saalfeld non se la sentirà di tirarsi indietro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah ferisce Valentina

Grato a Valentina per il suo sostegno (ed ignaro dei sentimenti della ragazza), Noah ringrazierà “l’amica” con un abbraccio molto intimo. Un gesto che da una parte riaccenderà le speranze della Saalfeld e dall’altra finirà per far ingelosire Greta…

Benché in cuor suo si senta sempre più attratta da Noah, la cuoca deciderà di mantenere le distanze e sfrutterà l’occasione per provare a spingere il ragazzo verso la Saalfeld. Un tentativo che avrà però l’effetto opposto da quello sperato! Noah dirà infatti chiaramente a Greta di volere solo lei e di vedere in Valentina solo una ragazzina immatura. E, purtroppo per lui, Saalfeld sentirà tutto…

Profondamente umiliata, Valentina deciderà di far sbollire la rabbia con un’escursione a cavallo, mentre Noah capirà di aver commesso un terribile errore e cercherà di rimediare. Quando si recherà alle scuderie per scusarsi di persona con la ragazza, però, lo attenderà una terribile sorpresa: il cavallo della Saalfeld è rientrato da solo, mentre di Valentina non ci sarà nessuna traccia! Cosa sarà accaduto? Seguici su Instagram.