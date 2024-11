Tempesta d’amore: Alexandra scopre il ricatto di Christoph! Nozze annullate? | Anticipazioni tedesche

Una nuova prova sta per testare la resistenza dell’amore di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Ad un passo dalle nozze col suo “grande amore”, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la donna scoprirà infatti che il suo promesso sposo non è l’uomo che pensava fosse diventato… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe che in onda in Germania in questi giorni!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph ricatta Katja

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph e Alexandra sono recentemente tornati insieme dopo una lunga crisi. Crisi che non sarà (purtroppo) l’ultima! Nella prossima stagione della soap questa bellissima coppia affronterà infatti nuovamente un periodo difficile, anche a causa di un personaggio oscuro. Alla fine, però, Saalfeld e la Schwarzbach si ritroveranno più uniti che mai, tanto da decidere di sposarsi!

Nonostante la sua vita privata vada a gonfie vele, l’albergatore non potrà però fare a meno di continuare le ostilità nei confronti del suo nemico giurato: Markus (Timo Ben Schofer). E sarà proprio nella speranza di liberarsi definitivamente di quest’ultimo che Christoph arriverà a commettere un gesto ripugnante: minaccerà la compagna del suo rivale – Katja Saalfeld (Isabell Stern) – di mandare in prigione sua figlia Maxi Neubach (Katharina Scheuba) se non convincerà Markus a lasciare il Fürstenhof! Christoph ha infatti le prove che Maxi lo ha drogato, provocandogli un grave incidente…

Ebbene, benché disgustata all’idea di dover ingannare l’uomo che ama, ben sapendo che Christoph è in grado di distruggere il futuro di sua figlia, Katja non vedrà altra scelta se non piegarsi alla richiesta dell’albergatore. La verità, però, viene sempre alla luce…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra scopre l’intrigo di Christoph

Sia Markus che Maxi scopriranno infatti che Katja è sotto ricatto da Christoph… e non esiteranno a reagire! Se Schwarzbach si infurierà con la compagna per avergli tenuta nascosta la verità, la ragazza deciderà invece di risolvere la situazione nell’unico modo possibile: autodenunciandosi!

Inutile dire che il coraggioso gesto della ragazza spiazzerà tutti: se Katja sarà disperata di fronte alla prospettiva che la sua adorata figlia veda il proprio futuro distrutto, Christoph sarà furioso per aver perso la sua unica arma contro Markus. Saalfeld, però, dovrà presto preoccuparsi di ben altro…

Eh sì, perché quando Alexandra scoprirà quanto accaduto alle sue spalle, ne resterà sconvolta: come può Christoph aver tramato contro Markus, Katja e Maxi, pur avendole promesso di essere diventato un uomo migliore? E a quel punto la relazione di Alexandra e Christoph sarà nuovamente in pericolo…