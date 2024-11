Tempesta d’amore: Valentina difende Greta da Noah! | Anticipazioni italiane

Da rivali in amore… ad alleate! Sarà quello che accadrà a Greta Bergmann (Laura Oswald) e Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uniranno le forze contro l’uomo che entrambe amano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah scopre le bugie di Greta

Fino a qualche giorno fa Valentina era impegnata in una vera e propria crociata contro Greta, “rea” di avere una relazione con l’uomo che la Saalfeld ama: Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Da allora, però, molto è cambiato.

Oltre a ritrovare la serenità in cucina (dove, come sappiamo, le due donne lavorano a stretto contatto), la Saalfeld e la Bergmann si troveranno ad unire le forze per aiutare Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), l’ex compagno di studi di Noah a cui Greta rovinò involontariamente la vita anni fa.

Ebbene, l’azione congiunta delle due donne effettivamente salverà Otto da una brutta situazione. Peccato solo che – quando Noah scoprirà tutto – si infurierà con Greta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina difende Greta

Già sconvolto nel ritrovarsi di fronte al bullo che lo tormentò per tutta la gioventù, Schwarzbach non riuscirà infatti a capacitarsi di come all’epoca del collegio la fidanzata abbia potuto arrivare a commettere un crimine per “liberarlo” dal suo tormentatore. Ma, soprattutto, Noah non potrà accettare come Greta lo abbia tenuto all’oscuro di tutto, arrivando a mentirgli pur di coprire la situazione.

Se la Bergmann sarà a pezzi per la reazione del suo amato – che arriverà a mettere in discussione la loro relazione – ci sarà invece chi spezzerà inaspettatamente una lancia in suo favore. Ebbene, a sorpresa stiamo parlando di Valentina!

Mossa dall’affetto nei confronti di Otto e dal rispetto da lei maturato nei confronti di Greta, la giovane Saalfeld difenderà infatti a spada tratta quest’ultima, provando a convincere Noah ad essere comprensivo sia con la fidanzata che con Otto. Lui la ascolterà? Seguici su Instagram.