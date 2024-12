La Promessa anticipazioni: Jana vuole davvero sposare Manuel? Dubbi in arrivo…

Nonostante la romantica proposta di nozze a cui assisteremo, Jana Exposito (Ana Garces) comincerà ad avere dei dubbi sul suo legame con Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Perplessità che emergeranno pian piano nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa.

La Promessa, news: Manuel chiede a Jana di sposarlo

La storyline partirà in seguito al tragico suicidio di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Accantonati i sensi di colpa per la morte della moglie, che inizialmente lo porteranno ad allontanarsi da Jana, Manuel ascolterà i consigli dell’amica Blanca Palomar (Paula Jornet) e vorrà dare una possibilità concreta al suo rapporto con la bella domestica.

Non a caso, dopo averle detto a chiare lettere che è lei la donna con la quale vuole stare fino all’ultimo giorni dei suoi giorni, Manuel sorprenderà Jana con una romantica proposta nuziale, con tanto di anello di fidanzamento. Presa dalla gioia, in quel determinato istante, la Exposito non penserà minimamente alla differenza sociale tra lei e il giovane Lujan e accetterà col sorriso di diventare sua moglie. Tuttavia, qualche ora dopo, cominceranno ad affiorare in lei diverse paure e timori…

La Promessa, spoiler: Jana ha dei dubbi sulle nozze con Manuel

Certa del fatto che difficilmente Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) finirebbero per accettare il suo amore con Manuel, Jana si lascerà sopraffare da tutte le sue paure e non vorrà che il “fidanzato” rinunci alla vita che gli spetta, in quanto erede del marchesato del Lujan, soltanto per portare avanti una relazione che finirebbe per essere osteggiata dal rango nobiliare del quale fa parte.

Proprio per questo, nonostante i consigli di Blanca in tal senso, Jana inizierà ad interrogarsi sulle nozze con Manuel che ha accettato con tanto entusiasmo. E si domanderà nel corso delle varie giornate se sia giusto andare avanti con il matrimonio nonostante tutto oppure se sia meglio fare un passo indietro per il bene di Manuel. Un vero e proprio bivio che alimenterà le giornate di Jana, almeno finché la nostra protagonista non avrà modo di confrontarsi sulla questione con il diretto interessato…

La Promessa, trame: Manuel rassicura Jana

Possiamo infatti anticiparvi che Manuel comprenderà a fondo tutte le paure di Jana, ma ancora una volta sottolineerà che è disposto a tutto per far trionfare il loro amore. Lujan preciserà che nessun lusso del marchesato potrebbe sostituire la donna che è diventata ormai parte integrante della sua vita e per l’ennesima volta ribadirà di essere pronto a smettere pure i panni del marchesino per stare al suo fianco.

Tuttavia, vi anticipiamo sin da ora che un imprevisto costringerà Manuel e Jana a stare distanti. E tutto ciò avrà a che fare con la volontà di Curro de la Mata (Xavi Lock) di partire volontario per la Guerra in Europa. Ma in tutto ciò cosa c’entrerà Manuel? Ve ne parleremo prestissimo… Seguici su Instagram.