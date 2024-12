Tempesta d’amore: Noah e Otto in guerra per Valentina! | Anticipazioni italiane

Nuove sorprese sono in arrivo dalla storyline con al centro Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la figlia di Robert (Lorenzo Patané) scatenerà infatti involontariamente le ostilità tra due uomini che la amano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto vuole conquistare Valentina

Non accenna a districarsi la complessa situazione sentimentale di Valentina Saalfeld… anzi! Perdutamente innamorata di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) – che ricambia segretamente i suoi sentimenti pur avendo una relazione con Greta Bergmann (Laura Osswald) – la ragazza ha infatti a propria insaputa rubato il cuore ad Otto von Arnsberg (Maurice Lattke).

Determinato a conquistare la ragazza dei suoi sogni, quest’ultimo sta provando in tutti i modi ad avvicinarsi a lei. E così, quando si renderà conto di non aver fatto troppi progressi, arriverà a simulare addirittura un incidente nella speranza di far breccia nel cuore della Saalfeld. Avrà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah crede che Otto stia ingannando Valentina

Ebbene, se da una parte il suo piccolo inganno gli permetterà effettivamente di trascorrere più tempo con Valentina, dall’altra Otto si renderà conto che non è corretto ingannare la ragazza, decidendo così di essere sincero con lei da quel momento in poi. Proprio quando il giovanotto sarà finalmente determinato a seguire la strada della correttezza, però, un malinteso rischierà di rovinare tutto…

Dopo aver ascoltato parte di una conversazione telefonica di Otto, Noah si convincerà infatti che quest’ultimo stia solo sfruttando Valentina a causa delle connessioni altolocate di quest’ultima. E così, nonostante i tentativi di von Arnsberg di rassicurarlo – Schwarzbach farà una vera e propria dichiarazione di guerra al “rivale”… proprio mentre sopraggiungerà Valentina! Come andrà a finire? Per ora vi anticipiamo che uno dei due finirà per conquistare il cuore della bella Saalfeld… Seguici su Instagram.