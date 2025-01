Beautiful, anticipazioni americane: Electra Forrester affronta Remy, il suo stalker!

Nelle puntate americane di Beautiful sembra giungere già a conclusione la trama che ha visto coinvolta Electra Forrester, nuovo acquisto della soap. Introdotta pochi mesi fa, la ragazza è membro di un ramo secondario della famiglia, in quanto suo nonno era John Forrester, fratello maggiore di Eric. Il padre di Electra è John Forrester Jr. (ad oggi mai apparso sulla scena), fratello di Ivy Forrester, che dunque è sua zia.

Proprio come assistente di Ivy, Electra ha trovato una nuova vita presso la casa di moda dei familiari a Los Angeles, nel rilancio del settore gioielli. Tra i corridoi dell’azienda, la giovane ha conosciuto Will Spencer e i due si sono innamorati. A compromettere tutto, però, è arrivato Remy Pryce, vecchio amico di Electra, giunto in città apparentemente per caso ma in realtà proprio con l’intento di riallacciare i rapporti con la ragazza, che ha osato lasciarlo indietro per trovare felicità altrove, senza di lui.

Dopo essere riuscito a farsi assumere a Il Giardino, Remy ha provato a reintrodursi nella vita di Electra, trovando però sulla strada un sospettoso Will, il quale fin da subito ha avvertito qualcosa di strano da parte del nuovo arrivato.

Proprio la presenza di Will ha scatenato in Remy la sua vecchia ossessione per Electra: nuova città, nuova vita, nuovo amore, con qualcuno che non è lui. Insomma, tutte cose che Remy non può accettare! E così il ragazzo ha ben pensato di provare a sabotare la nuova esistenza di Electra, così da poterla riavvicinare. La verità è che non è la prima volta…

Electra infatti sta fuggendo da qualcosa di problematico, che l’ha spinta a lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita: delle foto rilasciate sul web che la ritraggono in posizioni compromettenti, realizzate ad arte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ignorando che il loro misterioso creatore fosse proprio Remy, Electra ha lasciato la sua città sperando di dimenticare l’accaduto.

Ciò però non sarà facile: Remy ha realizzato nuove foto, inviandole a Katie Logan, a capo del settore pubbliche relazioni della Forrester Creations. Katie, sconvolta, ha mostrato le foto alle sorelle, realizzando quanto Electra non fosse la ragazza innocente che pensavano!

A quel punto Electra è stata convocata e licenziata in tronco, senza spiegazioni e senza quindi che lei avesse la possibilità di difendersi. Insomma, per Brooke e Katie gli scatti erano troppo indecenti, rischiando di trascinare l’azienda in uno scandalo durante un momento di passaggio come quello che stanno affrontando.

Electra, dunque, viste franare le sue belle speranze senza un perché, si è confidata proprio con Remy. Peccato che nell’appartamento del ragazzo, la giovane abbia trovato in bagno una parete tappezzata di sue foto, capendo immediatamente che proprio l’amico è il suo persecutore! Ovviamente il giovane l’ha sorpresa prima che lei potesse lasciare l’appartamento. Ne è derivata una lite, durante la quale Remy ha provato ad offrire irragionevoli giustificazioni dichiarando il proprio amore per Electra.

Quest’ultima è riuscita però a scappare, con Remy al suo inseguimento. Solo l’intervento di Will ha però messo in fuga l’avversario: il figlio di Bill, infatti, ha affrontato la madre Katie per avere risposte sull’improvviso licenziamento di Electra e, una volta posato lo sguardo sulle foto, ha subito capito che si trattassero di falsi creati digitalmente. Riabilitata la figura di Elettra, Will ha poi scoperto il suo difficile passato nonché il ruolo davvero svolto da Remy, giusto in tempo per impedire il peggio.

Remy, che sarà ora ricercato dalla polizia, uscirà di scena, oppure sarà ancora della partita? Brad Bell, in merito, ha dichiarato:

“La nuova generazione si sta formando e non potrei essere più felice di avere nel cast giovani talenti come Crew Morrow (Will), Laneya Grace (Electra) e Lisa Yamada (Luna). Stiamo raccontando questa vicenda con Remy proprio per sensibilizzare, informare e mettere in guardia le persone dai pericoli dell’intelligenza artificiale e dei deep fake, i falsi creati grazie ad essa. Dobbiamo sempre interrogarci sulla veridicità di ciò che circola sul web. I nostri giovani personaggi nel nuovo anno avranno pronta ad attenderli una vicenda piena di mistero, che riserverà risvolti sconvolgenti“.

Sicuramente non sarà della partita R.J. Forrester: il suo interprete, Joshua Hoffman non risulta più nel cast e, nel recente aggiornamento della sigla d'apertura, i suoi scatti sono stati tolti per fare spazio ai nuovi arrivi. Stessa sorte toccata al suo "fratello di scena" Matthew Atkinson alias Thomas Forrester. Da mesi il primogenito di Ridge ha lasciato Los Angeles assieme al figlio Douglas e alla nuova fidanzata, Paris Buckingham. La produzione non si era mai pronunciata sulla situazione contrattuale dell'attore, lasciando sperare i fan per un suo vicino ritorno. In realtà non è mai successo né dovrebbe avvenire a breve. Anche per lui la scomparsa dalla sigla sembra essere una conferma che non lo rivedremo molto presto…