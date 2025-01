La Promessa: Maria Antonia crede che Alonso si sia innamorato di lei | Anticipazioni

Mai dare troppa confidenza ad un’amica di vecchia data, soprattutto se non la si vede da anni. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la vedova Maria Antonia (Elia Galera) comincerà infatti a rappresentare un vero fattore di disturbo nel matrimonio “traballante” tra Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e sua moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Soprattutto quando l’ospite comincerà a convincersi del fatto che il marchese si sia innamorato di lei!

La Promessa, news: ecco chi è Maria Antonia

Come abbiamo potuto anticiparvi nei nostri precedenti post, chi segue la soap non assisterà all’ingresso vero e proprio di Maria Antonia. Ciò perché gli eventi de La Promessa subiranno un salto temporale di alcuni mesi, che coinciderà con la partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) per la guerra. Maria Antonia sarà dunque già arrivata nella tenuta per dare il suo personale appoggio a Cruz, in crisi per la mancanza di notizie dal fronte sul figlio.

Vedova da poco tempo, Maria Antonia considererà una vera e propria boccata d’ossigeno la sua permanenza nella residenza dei Lujan. Anche se, col trascorrere delle giornate, inizierà a non essere sempre d’accordo con le decisioni prese da Cruz. In particolar modo, la nuova arrivata considererà del tutto ingiusto l’atteggiamento che la marchesa riserva a Catalina (Carmen Asecas), isolatasi nell’hangar di Manuel per via dei suoi contrasti con la Ezquerdo.

La Promessa, trame: Maria Antonia e Alonso si baciano…

In questo clima, decisamente controverso, Maria Antonia si troverà più volte a dare dei consigli ad Alonso, ormai in rotta di collisione completa con Cruz. E data la vicinanza, tra i due scatterà presto un pericoloso bacio, che entrambi inizialmente vorranno dimenticare.

Tuttavia, lo scaltro Lorenzo (Guillermo Serrano) noterà presto una certa tensione tra Maria Antonia e Alonso, soprattutto quando la donna eviterà di mettersi al fianco del marchese in una fotografia di famiglia. In quella circostanza, il capitano De La Mata cercherà di mettere una pulce nell’orecchio di Cruz, che però non gli darà troppo credito per via dell’amicizia duratura con Maria Antonia.

La Promessa, spoiler: la convinzione di Maria Antonia

Ma di Maria Antonia ci si potrà davvero fidare, come Cruz crede? In realtà, anche l’ultima arrivata noterà che Alonso è sfuggente ogni volta che si trova nelle sue vicinanze. Un comportamento che la porterà a credere che l’uomo la stia evitando perché contraccambia il sentimento d’amore che lei sente nei suoi riguardi.

Partendo da tale presupposto, Maria Antonia si farà dunque coraggio e dirà apertamente ad Alonso che non deve nascondere i suoi sentimenti, perché l’amore che prova è contraccambiato. Neanche a dirlo, il marchese negherà tutto quanto, ma Maria Antonia non crederà alle sue parole e dirà che il suo sguardo e le sue labbra, quando l’hanno baciata, dimostravano il contrario.

L’ospite si sarà spinta troppo oltre con la fantasia o ci sarà un fondo di verità nelle sue sensazioni? Occhio perché la faccenda si farà sempre più incandescente… Seguici su Instagram.