Tempesta d’amore: Eleni scopre che Markus ha avvelenato la sorgente! | Anticipazioni italiane

Una terribile scoperta sta per sconvolgere la vita di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Già profondamente delusa dall’uomo che per tutta la vita aveva considerato un esempio di onestà, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 19^ stagione scoprirà che suo padre si è macchiato di un crimine terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus vuole far colpo su Eleni

Tra i suoi tre figli, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) ha sempre avuto un’innegabile predilezione per la sua primogenita: Eleni. Un rapporto speciale che non è stato scalfito nemmeno dalla scoperta che la ragazza è in realtà stata concepita da Alexandra (Daniela Kiefer) con il nemico giurato del marito: Christoph (Dieter Bach)!

Pur non intaccando l’affetto tra Markus ed Eleni, la rivelazione sulle origini di quest’ultima e la crescente vicinanza tra la ragazza ed il padre biologico hanno messo a dura prova la gelosia di Schwarzbach, portando quest’ultimo a commettere un terribile crimine: avvelenare la preziosa sorgente di acqua curativa del Fürstenhof!

In tal modo l’uomo sperava di bloccare il finanziamento di un progetto comune di Eleni e Christoph con l’intento poi di salvare la situazione presentandosi come “eroe” agli occhi della figlia. Purtroppo, però, finirà per danneggiare solo se stesso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus confessa di aver avvelenato la sorgente

Nonostante gli sforzi dell’imprenditore di far sparire ogni prova che possa collegarlo all’avvelenamento della sorgente, nei prossimi giorni il cerchio intorno a lui si stringerà sempre più. Proprio quando Julian (Tim Borys) – l’unico a conoscenza delle malefatte di Schwarzbach – capirà di dover raccontare tutto ad Eleni, quest’ultima troverà infatti lei stessa un indizio inequivocabile sulla scena del crimine: un prezioso gemello da polso del padre!

Ebbene, inizialmente Markus negherà di essere il proprietario, ma poi la ragazza riconoscerà il prezioso accessorio in una foto di famiglia. E a quel punto non avrà più dubbi: è il suo amato “papà” il responsabile dell’avvelenamento della sorgente!

Sconvolta, la giovane Schwarzbach affronterà dunque il padre, mettendolo con le spalle al muro. Non vedendo via d'uscita, Markus sarà così costretto a confessare il tuo odioso crimine, sostenendo di aver agito unicamente per amore della figlia. Purtroppo per lui, però, Eleni non sarà comprensiva…