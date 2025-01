Tempesta d’amore: Greta scopre le bugie di Miro! Amore finito? | Anticipazioni tedesche

Non sembra esserci pace per Greta Bergmann (Laura Osswald)! Proprio quando sembrava aver finalmente trovato il grande amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella cuoca scoprirà che il suo amato la sta ingannando da tempo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta lascia Luis per Miro

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Greta e Noah (Christopher Jan Busse) sembrano unitissimi, purtroppo la situazione è destinata a cambiare. Tra qualche settimana questa bellissima coppia finirà infatti per separarsi, provocando una dolorosa ferita nel cuore di entrambi.

Delusa dall’amore e spaventata all’idea di soffrire ancora, la Bergmann si prenderà così una lunga pausa sentimentale… almeno fino a che nella sua vita non comparirà Luis Sommer (Michael Baral)! Chef affascinante e di talento, quest’ultimo sembrerà essere il compagno perfetto per Greta, tanto che i due apriranno insieme un ristorante. Proprio quando Luis inizierà a fare piani a lungo termine con la sua amata, però, accadrà qualcosa di inaspettato: lei si innamorerà di un altro!

Il fortunato sarà Miro Falk (Pablo Sprungala), nuovo proprietario del salone di bellezza del Fürstenhof. Benché a sua volta innamorato di Greta, l’uomo proverà a lungo a respingere i propri sentimenti, in quanto è ancora traumatizzato dalla morte della sua ultima fidanzata, deceduta in un tragico incidente d’auto. Alla fine, però, l’amore avrà la meglio tanto che Greta e Miro diventeranno una coppia. Happy end in arrivo?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta in crisi con Miro

Purtroppo la risposta è “no”. Benché felicissimo al fianco di Greta, Miro vedrà infatti i suoi timori confermati: la relazione con la cuoca riaprirà le sue vecchie ferite, tanto che l’uomo inizierà a venire tormentato dagli incubi.

Benché chiaramente provato, Falk non solo non si confiderà con la fidanzata, ma mentirà a quest’ultima trovando scuse più o meno verosimili per giustificare i suoi comportamenti. Ben presto, però, la verità verrà alla luce… e Greta ne sarà tutt’altro che entusiasta!

Ferita dalla mancanza di fiducia del compagno, la cuoca inizialmente prenderà le distanze da lui, salvo poi provare ad aiutarlo. Anche in questo caso, però, la situazione precipiterà, in quanto Miro avrà la sensazione di essere visto da Greta come un paziente da curare. E non è finita qui!

La cuoca scoprirà infatti che il suo amato si confida più con Lale (Yeliz Simsek) che con lei. E a quel punto inizierà a dubitare dell’amore di Miro… Questa bellissima coppia sarà dunque già giunta al capolinea? Seguici su Instagram.