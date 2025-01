Tempesta d’amore: Robert bacia Nicole davanti a Michael! E lui… | Anticipazioni italiane

Amicizia, gelosia e inganni si intrecceranno sempre più nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Perdutamente innamorato di Nicole Alves (Dionne Wudu), Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non esiterà infatti a sfruttare la sua amicizia con Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) per conquistare la donna. Un piano che sembrerà dare i suoi frutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert inganna Nicole

Il triangolo con al centro Nicole è ufficialmente esploso! Contesa (a sua insaputa) tra Michael e Robert, la donna ha infatti stretto un legame con entrambi gli uomini: se con lo chef è nata una bella amicizia e collaborazione professionale, con Michael è invece iniziata da tempo una relazione epistolare sempre più intima. Peccato solo che Nicole non sappia che dietro al suo corrispondente anonimo ci sia Niederbühl!

Convinta che il suo “amico di penna” sia Robert, la Alves si avvicinerà dunque sempre più a quest’ultimo e lui non farà nulla per chiarire l’equivoco… anzi! Quando scoprirà come stanno le cose, Saalfeld non esiterà infatti a spacciarsi per il misterioso corrispondente di Nicole, nella speranza di riuscire definitivamente a conquistare la donna!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si finge Michael per conquistare Nicole

Inutile dire che la situazione sarà tutt’altro che semplice per Michael, che si vedrà costretto a reprimere i propri sentimenti e guardare inerme il suo migliore amico andare alla conquista della donna che ama. Una sofferenza che crescerà ulteriormente quando Robert – dopo aver invano provato ad imitare lo stile di scrittura del medico – chiederà a quest’ultimo di scrivere delle email d’amore per lui! E non è finita qui…

Ignara di ciò che Michael prova nei suoi confronti, Nicole userà infatti il medico come confidente, rivelandogli di essere rimasta delusa dai suoi appuntamenti galanti con Robert, in quanto quest’ultimo sembra molto diverso di persona rispetto a quando le scrive. La Alves si accorgerà dunque presto dell’inganno?

Prima che ciò possa avvenire, purtroppo Michael subirà un nuovo duro colpo. Proprio quando inizierà a sperare che tra l'amico e Nicole non ci sia futuro, sarà infatti costretto ad assistere ad un bacio appassionato tra i due! E ora?