Tempesta d’amore: Ana riceve un’offerta incredibile (ma il prezzo è altissimo) | Anticipazioni italiane

Un incontro inaspettato sta per segnare il corso della vita di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della ventesima stagione riceverà infatti un’offerta a dir poco incredibile da una vera e propria sconosciuta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana di fronte ad una scelta

Se Nicole Alves (Dionne Wudu) ha avuto una vita di sacrifici, il motivo è uno: sua figlia Ana! Determinata a permettere a quest’ultima un futuro agiato, la donna ha infatti lavorato duramente, riuscendo a pagare gli studi della ragazza in una prestigiosa università svizzera. Peccato solo che tutto si sia rivelato inutile…

Come sappiamo, Ana ha infatti interrotto gli studi ed utilizzato il denaro faticosamente guadagnato dalla madre per salvare un cavallo malato di nome Apollo. Un sacrificio che potrebbe rivelarsi inutile!

Nei prossimi giorni la giovane Alves scoprirà infatti che il suo amico a quattro zampe deve essere sottoposto ad un costosissimo intervento chirurgico. Una notizia che la manderà in crisi: non solo si tratta di un impegno economico enorme, ma le impedirebbe anche di riprendere gli studi…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma offre un lavoro ad Ana

Sarà proprio mentre la ragazza si interrogherà sul da farsi che il destino la porterà a conoscere la persona destinata a cambiarle la vita: Wilma von Zweigen, la ricchissima prozia di Philipp (Robin Schick). Quando l’anziana si perderà nel bosco, sarà infatti proprio Ana a trovarla e ricondurla sana e salva al Fürstenhof. Un gesto che – unito al buon cuore della Alves – farà colpo sulla nobildonna…

Il risultato? Convinta di aver trovato in Ana una persona fidata (al contrario del pronipote Philipp, di cui ha una pessima opinione), Wilma farà alla ragazza un’offerta incredibile: diventare la sua assistente personale!

Inutile dire che per la Alves si tratterà di un vero e proprio dono caduto dal cielo: grazie al lavoro offertole dalla baronessa potrebbe infatti pagare le costosissime cure di Apollo. Il prezzo da pagare, però, è altissimo: rinunciare agli studi, vanificando così i sacrifici di una vita di Nicole… Cosa deciderà di fare la ragazza?