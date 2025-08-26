Tempesta d’amore: Vincent scopre che Philipp sta pagando Natalie! E… | Anticipazioni italiane

Si riaprirà con un barlume di speranza la ventesima stagione di Tempesta d’amore, presto nuovamente al via in Italia con episodi inediti. Dopo aver visto la sua relazione distrutta dagli intrighi del perfido Philipp Brandes (Robin Schick), Vincent Ritter (Martin Walde) troverà infatti finalmente un prezioso indizio che gli aprirà gli occhi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Natalie alleata di Philipp

Dopo essere stato costretto ad assistere impotente mentre la sua amata Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) veniva crudelmente ingannata dal perfido Philipp, Vincent sembrava aver finalmente ottenuto la sua rivincita: delusa da Brandes, la ragazza si era finalmente avvicinata al bel veterinario, iniziando con lui una relazione. Peccato solo che l’idillio non sia durato a lungo…

Dopo aver scoperto che Ana è destinata ad ottenere l’eredità di Wilma (Birgit Koch), Philipp ha infatti deciso riconquistare la ragazza con l’intento di sposarla e poi farla internare, impossessandosi così del suo patrimonio. Prima, però, deve riuscire a separare la nostra protagonista da Vincent…

Per questi ultimi ha così avuto inizio un vero e proprio incubo, che li ha visti finire vittima dei diabolici intrighi di Philipp. Intrighi in cui il losco ragazzo si è avvalso dell’aiuto di una complice d’eccezione: Natalie Junghans (Teresa Klamert), una vecchia amica di Vincent con cui quest’ultimo è formalmente sposato.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent sospetta di Natalie e Philipp

Sfruttando i problemi economici di Natalie, Philipp ha così ingaggiato quest’ultima come complice in cambio di una lauta ricompensa, riuscendo a ottenere i risultati sperati: a causa delle macchinazioni dei loro nemici, Vincent e Ana si sono lasciati!. La vittoria finale, però, è ancora molto lontana…

Se Ana – col cuore spezzato per via della sua separazione da Vincent – manterrà le distanze da Philipp, Natalie finirà infatti per sentirsi sempre più in colpa nei confronti del veterinario. Un pentimento che si riacutizzerà quando quest’ultimo le offrirà un lavoro alle scuderie del Fürstenhof.

Il risultato? Determinata a mettere fine al suo perfido gioco, la Junghans comunicherà a Philipp di non aver più nessuna intenzione di continuare ad aiutarlo. Lui, però, non si arrenderà tanto facilmente! Sfruttando abilmente i punti deboli della donna, Brandes riuscirà infatti a convincere quest’ultima a reggergli ancora il gioco, dietro un lauto pagamento. Un gesto che rischierà però di costargli caro…

Eh sì, perché Vincent assisterà casualmente alla scena, vedendo chiaramente il “rivale” consegnare a Natalie un’ingente quantità di denaro! Il veterinario riuscirà a smascherare l’intrigo prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.