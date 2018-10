Sara Miquel (Cayetana) - Una vita trame

Sin dall’inizio di Una vita il personaggio catalizzatore, nonché dark per eccellenza, è stato quello di Cayetana Sotelo Ruz, una cattiva tra le più riuscite del mondo delle soap e delle telenovelas anche grazie all’interpretazione della bravissima Sara Miquel.

Probabilmente lo sapete già, visto che la news è risaputa da tempo: questo è l’ultimo mese in cui la Miquel ci farà compagnia ogni pomeriggio, visto che intorno a fine ottobre uscirà di scena con un addio che definire “ad effetto” è dir poco (ecco come avverrà).

In attesa di assistere a queste scene, per i tanti estimatori italiani dell’attrice c’è una bella notizia che vi anticipiamo in anteprima: Sara è in Italia per impegni di lavoro e domani pomeriggio (venerdì 5 ottobre) sarà ospite di Barbara D’Urso che la intervisterà in esclusiva internazionale a Pomeriggio Cinque.

Non perdete questo fantastico appuntamento, che ci aiuterà a conoscere meglio la Miquel prima del suo gran finale ad Acacias 38.

