Valentina, Tempesta d'amore © ARD Christof Arnold

È la più giovane di casa Saalfeld, ma ha già vissuto molti più drammi di tanti adulti. Stiamo parlando di Valentina Saalfeld (Paulina Hobratschk), la figlia di Robert (Lorenzo Patané). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la ragazzina finirà infatti addirittura dietro le sbarre con un’accusa pesantissima: tentato omicidio! E in problemi non finiranno lì…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina investe Christoph

Come sappiamo, la vita di Valentina è iniziata in circostanze drammatiche: per metterla al mondo, la madre Miriam (Inez Bjørg David) ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Robert. Grazie all’aiuto di Eva (Uta Kargel), l’uomo è dopo parecchio tempo riuscito a tornare a sorridere e, soprattutto, a prendersi cura della figlioletta, da lui fino a quel momento rifiutata.

La piccola Saalfeld è così cresciuta circondata dall’affetto dei genitori, a cui si è legata moltissimo. Ecco perché l’intromissione di Christoph (Dieter Bach) nel matrimonio di questi ultimi la farà infuriare al punto da spingerla ad un gesto estremo…

Dopo aver scoperto che Eva potrebbe essere incinta dell’albergatore, la ragazzina si metterà a bordo di una navetta del Fürstenhof ed investirà l’uomo, lasciandolo in fin di vita. Mentre Saalfeld verrà trasportato d’urgenza in ospedale, dove precipiterà in un lungo coma, Robert e Joshua (Julian Schneider) scopriranno l’agghiacciante verità su quanto accaduto e faranno di tutto per cancellare le prove contro Valentina, ma invano.

Alla fine, infatti, la verità verrà fuori e sarà la stessa Saalfeld a consegnarsi alla polizia, ammettendo le proprie responsabilità. Uscirà mai di prigione?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina esce di prigione

La svolta arriverà quando Christoph si risveglierà improvvisamente dal coma e deciderà di sfruttare la propria posizione di forza in modo inaspettato: se Eva effettuerà il test del DNA e prometterà di lasciargli crescere il bambino nel caso risulti figlio suo, lui rilascerà alle autorità una dichiarazione favorevole a Valentina.

Dopo una lunga indecisione, alla fine Eva e Robert decideranno di piegarsi alle richieste dell’uomo e nel corso della puntata 3253 (in onda in Germania il prossimo 22 ottobre) scopriremo dunque finalmente di chi è incinta Eva. E Valentina?

Ebbene, sembra proprio che Christoph manterrà la parola data, perché la ragazzina potrà presto tornare al Fürstenhof, dove verrà accolta a braccia aperte dai suoi cari. Poco dopo il suo ritorno a casa, però, la ragazzina farà una scoperta che la destabilizzerà: Fabien (Lukas Schmidt) potrebbe ottenere un’importante borsa di studio, che lo porterebbe però lontano da Bichlheim…

Ebbene, alla fine il giovane Liebertz verrà ammesso, ma a quel punto sarà lui stesso ad andare in crisi: rinunciare alla carriera o all’amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina chiede a Fabien di convivere

Ebbene, alla fine sembra proprio che il figlio di Michael (Erich Altenkopf) metterà la fidanzata davanti a tutto, perché lei gli chiederà di andare a convivere! Se la Saalfeld sarà entusiasta all’idea, non altrettanto si può però dire del diretto interessato, né tantomeno dei genitori dei due fidanzatini…

Se Fabien andrà nel panico e dirà chiaro e tondo alla fidanzatina di non essere pronto per un passo del genere, Joshua consiglierà alla sorella di non andare troppo veloce, riuscendola a convincere a desistere. E a quel punto Eva e Robert potranno tirare un sospiro di sollievo. Discorso chiuso?

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci!

Ebbene, la risposta potrebbe essere “no”. Poco dopo, infatti, Valentina chiederà a Michael un favore che manderà il medico in crisi: può capire le motivazioni della ragazza, ma assecondarla non sarebbe saggio. Alla fine pare però che Niederbühl consiglierà al figlio di andare a vivere con la fidanzatina!

I due innamorati andranno dunque a convivere?

(Puntate 3250-78, in onda in Germania dal 7 ottobre al 26 novembre 2019)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.