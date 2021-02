Amelie Limbach, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Si può costruire una relazione sulle bugie? È quello che si chiederà Amelie Limbach (Julia Gruber) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo aver coronato il suo sogno di conquistare il cuore di Tim Saalfeld (Florian Frowein), la ragazza inizierà infatti a venire tormentata dai sensi di colpa. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Amelie aiuta Steffen a colpire Tim

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Amelie non ha fatto che pensare a lui. Perdutamente innamoratasi di Tim fin dal primo istante, la ragazza avrebbe dato qualunque cosa pur di conquistare il cuore del suo affascinante capo. Peccato solo che lui avesse occhi solo per Franzi (Léa Wegmann).

La frustrazione ha così portato la Limbach ad avvicinarsi a Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt), scoprendo che quest’ultimo ha un problema molto simile a lui: ama Franzi, ma non riesce ad evitare che quest’ultima continui ad avvicinarsi a Tim nonostante la loro relazione sia finita da un pezzo.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Steffen ha deciso di distruggere il legame tra i due protagonisti con un perfido intrigo, Amelie ha finito per diventare sua complice: nonostante le riserve iniziali, la Limbach ha infatti non solo coperto Baumgartner, ma lo ha pure aiutato attivamente.

I sensi di colpa, però, non tarderanno a bussare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie vuole confessare la verità a Tim

Deluso dal fatto che Franzi sia caduta in pieno nella trappola di Steffen e abbia creduto più a quest’ultimo che a lui, Tim ha deciso di mettere una pietra sulla Krummbiegl e dare invece una chance all’unica donna che (da quanto ne sa) non lo ha mai deluso: Amelie!

Tra Saalfeld e la Limbach è così nata una storia che – per quanto non travolgente come quella con Franzi – ha fatto ritrovare il sorriso al ragazzo. E Amelie? Benché al settimo cielo per aver coronato il proprio sogno, non potrà fare a meno di chiedersi se sia giusto costruire una relazione su una bugia…

Sarà così che Amelie comunicherà a Steffen di voler raccontare a Tim tutta la verità sul loro intrigo. E, inutile dirlo, lui non reagirà bene! Ben consapevole del fatto che una confessione della sua complice segnerebbe la fine della sua relazione con Franzi, Baumgartner farà di tutto per dissuadere la Limbach dal parlare, ricordandole che anche lei finirebbe per perdere la persona che ama.

Amelie si lascerà convincere da Steffen a tacere oppure ascolterà la propria coscienza e farà la cosa giusta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

