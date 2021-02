Linda scopre che Dirk non è paralizzato, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Non importa quanto si sia abituati a farlo: a giocare con il fuoco prima o poi ci si brucia. Sarà quello che accadrà a Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo mesi di bugie, infatti, l’uomo verrà smascherato e per lui sarà l’inizio della fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk riesce ad ingannare Linda

Sono passati ormai mesi dal terribile attentato in seguito a cui Dirk si è ritrovato bloccato su una sedia a rotelle. Se inizialmente l’invalidità di Baumgartner era reale, con il tempo le cose sono però cambiate…

Come sappiamo, l’uomo ha infatti iniziato lentamente a recuperare l’uso delle gambe, decidendo però di non farne parola con nessuno. La sua presunta disabilità è infatti l’arma migliore per ottenere le attenzioni di Linda (Julia Grimpe) e riconquistarla.

Ebbene, per quanto crudele il piano di Dirk si è rivelato fino ad ora efficace: non solo Linda si è riavvicinata a lui, ma ha anche rovinato i rapporti con André (Joachim Lätsch), rifiutandosi di credere agli avvertimenti dello chef riguardo all’inganno di Baumgartner.

E così, persino dopo aver visto coi suoi stessi occhi Dirk alzarsi in piedi per soccorrerla, la donna ha creduto alle assurde giustificazioni del marito. Con il tempo, però, tutti i nodi sono destinati a venire al pettine…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Linda scopre che Dirk l’ha ingannata

Ormai sempre più succube dell’ex marito e convinta di riuscire a favorire la sua guarigione grazie al suo costante sostegno, la Baumgartner si avvicinerà sempre più all’uomo, finendo per ricominciare a provare per lui i sentimenti di un tempo.

A quel punto Dirk penserà di essere ormai vicino al trionfo e finirà per abbassare la guardia. Un errore che gli costerà molto caro! Desideroso di godersi ogni momento della sua ritrovata complicità con l’ex moglie, l’uomo si addormenterà sulle gambe di lei, dimenticando che controllare il proprio corpo nel sonno non è affatto semplice…

Il risultato? Osservando l’ex marito addormentato, Linda si accorgerà che quest’ultimo può muovere le gambe! Insospettita, la donna deciderà di andare a fondo alla cosa e inizierà dunque a spiare l’ex coniuge di nascosto.

Ebbene, ignaro di essere osservato, una volta che Dirk sarà da solo nella propria camera si alzerà in piedi come se nulla fosse. E a quel punto Linda avrà la conferma ai suoi terribili sospetti: l’uomo ha sempre finto di essere paralizzato e per colpa sua lei ha perso André!

Come reagirà Linda a questa terribile scoperta? E, soprattutto, riuscirà a ottenere il perdono di André? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

