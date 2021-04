Rubare il fidanzato alla propria migliore amica è un tradimento difficile da perdonare. Ma farlo per due volte di seguito diventa impossibile! Lo sa bene Shirin Ceylan (Merve Çakır), la migliore amica della protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, Maja von Thalheim (Christina Arends).

Arrivata al Fürstenhof nella speranza di ricucire la sua amicizia con Maja dopo essere stata sorpresa a letto col futuro marito di quest’ultimo, nelle prossime puntate tedesche della soap Shirin ci cascherà di nuovo, finendo per perdere la testa per il nuovo fidanzato dell’amica: Florian Vogt (Arne Löber). E ora? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin aiuta Maja a riconquistare Florian

La tradizione vuole che tutte le protagoniste di Tempesta d’amore abbiano una “migliore amica” su cui poter sempre contare… tutte meno che Maja! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, l’eroina femminile della diciassettesima stagione della soap entrerà in scena per cercare conforto nella madre adottiva Selina (Katja Rosin) dopo aver sorpreso il suo futuro marito a letto con la sua migliore amica. Il tutto il giorno delle nozze!

Un trauma del genere non è certo semplice da superare, ma Maja avrà fortuna: oltre alla madre adottiva, al Fürstenhof troverà anche un nuovo amore! La ragazza finirà infatti per perdere la testa per Florian, con cui nascerà quasi subito una relazione apparentemente perfetta. I problemi, però, saranno dietro l’angolo…

I due innamorati si troveranno infatti coinvolti in una vecchia faida tra le rispettive famiglie e, come se non bastasse, Shirin comparirà improvvisamente al Fürstenhof. Come prevedibile, inizialmente Maja non ne vorrà sapere dell’ex migliore amica, ma con il tempo quest’ultima riuscirà a farsi perdonare. Sarà infatti lei ad aiutare la von Thalheim a superare la crisi con Florian e provare a riconquistarlo. Le cose, però, sono destinate a cambiare velocemente…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin si avvicina a Florian

Nonostante i tentativi da parte di entrambi i protagonisti di salvare il loro rapporto, ben presto sarà chiaro che la famiglia sarà sempre tra loro e così – seppure con il cuore spezzato – i due si lasceranno. A pezzi, Maja cercherà di distrarsi dedicandosi al suo hobby: creare cappelli. Per Florian, invece, ci sarà un altro genere di “attività”…

Nella speranza di tirargli su il morale, gli amici di Vogt lo iscriveranno infatti a sua insaputa ad una app di appuntamenti. E il caso vorrà che il primo “match” ricevuto dal ragazzo sarà con… Shirin! Puro caso o un segno del destino?

Ebbene, effettivamente i due inizieranno a trascorrere parecchio tempo insieme: prima Florian si sottoporrà ad una vera propria “tortura” (una ceretta sul petto!) per aiutare la ragazza col suo blog e poi lei ricambierà il favore aiutandolo a sistemare delle trappole nel bosco. Proprio durante la loro attività nel bosco, però, si verificherà un imprevisto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin si innamora di Florian

La Ceylan si farà infatti male ad un piede e a quel punto Vogt la porterà in una baita per prendersi cura di lei. Complice l’ambientazione, tra i due si creerà un momento di grande intimità per porterà Shirin a capire di essersi innamora di Florian! E ora?

Consapevole di non poter di nuovo rubare il fidanzato alla sua migliore amica, la ragazza cercherà di reprimere i propri sentimenti e, al contempo, di favorire una riconciliazione tra Maja e Florian. Shirin riuscirà nel suo proposito oppure finirà per trasformarsi in un’antagonista?

(Puntate 3595-3609, in onda in Germania dal 5 al 19 maggio 2021)

